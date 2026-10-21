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KOLIKO DECE BROJE NAJSREĆNIJE PORODICE? Evo šta je otkrila nova studija

Postoji idealna mera porodične sreće.

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Foto: Deposit/ evgenyataman
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Koliko dece donosi sreću domaćinstvu je odluka koju svaka porodica treba da donese za sebe. Ono što je ispravno za jednu porodicu možda nije najbolje za drugu. Neke porodice su srećne domu sa mnogo dece, dok  druge pronalaze sreću u mirnijem, manjem okruženju. Decenijama postoje različita mišljenja o idealnoj veličini porodice, a istraživanja su pokazala da je četvoro dece najbolji broj za sreću.

Prema studiji dr Bronvin Harman sa Univerziteta Edit Kovan u Pertu, roditelji koji imaju četvoro ili više dece prijavljuju najviše sreće i zadovoljstva u životu. Roditelji sa velikim porodicama suočavaju se sa mnogim izazovima, uključujući buku, haos i finansijske pritiske. Međutim, radost koja dolazi od podizanja velike porodice nadmašuje stresne situacije. 

- Sreća roditelja sa velikim porodicama može se delimično pripisati povezanosti i osećaju svrhe koji proizilaze iz toga što imaju mnogo dece. Zadovoljstvo koje dolazi sa posmatranjem kako deca rastu i komuniciraju, kao i ponos situacije u kojoj se nalaze, u velikoj meri je posledica radosti gledanja kako njihova braća i sestre komuniciraju - kaže dr Harman. 

Važno je imati na umu da je sreća subjektivna. Ono što funkcioniše za jedno domaćinstvo možda neće biti najbolje za drugo. Neki roditelji napreduju u haosu i previranju velikog domaćinstva, dok drugi više vole mir i tišinu manjih domaćinstava. Pronalaženje prave ravnoteže za svaku porodicu pojedinačno je ključno.

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