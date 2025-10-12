Oglas
KOLIKO JE ZDRAVO SUVO VOĆE? Svi ga jedemo, a ovo nismo znali

Jesenji i zimski meseci su vreme kada posežemo za suvim voćem

1760270639_shutterstock_564172672-2-.jpg
Foto: Shutterstock
Voće i povrće su važan deo ishrane, nekome je ovo rutina, a nekome je pak neophodan trud kako bi ove namirnice uključili u ishranu.

Suvo voće bi ovde moglo da pomogne. Slatko je i može neobavezno da se gricka u brojnim situacijama.

Da li je suvo voće zdravo?

Odgovor je da. Bolje jesti voće u bilo kom obliku nego ga ne konzumirati. Takođe, pošto se sušeno voće kondenzuje po težini, ono obezbeđuje oko 3,5 puta više vlakana i hranljivih materija - objašnjava doktor Shapiro za Real Simple.

Suvo voće je veoma bogat izvor vlakana, kao i antioksidanata, posebno polifenola.

Koji su nedostaci konzumiranja suvog voća?

- Budući da je suvo voće koncentrisano (voda je uklonjena), dolazi u malim, gustim pakovanjima koja su veoma bogata šećerom i kalorijama. Pa bi ipak trebalo da pripazimo na količinu jer može da dovede do povećanog unosa šećera i kalorija.

Ističe se da je najvažniji korak pri kupovini čitanje etiketa hranljivih sastojaka i spiskova ostalih sastojaka, jer mnogo suvog voća sadrži dodane šećere u obliku sokova, sirupa ili čak kristalizovanog šećera.

Najzdraviji način konzumiranja suvog voća

- Preporučujem da se obroci ograniče na jednu porciju, iseckate veće komade sušenog voća i pomešate sa orašastim plodovima - preporučuje Shapiro.

