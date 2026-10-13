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LEONARDO DIKAPRIO POKAZAO NIKAD KRUPNIJU FIGURU NA PLAŽI: Dok je on pozirao, 26 godina mlađa devojka skrivala se peškirom

Leonardo Dikaprio nema komplekse i rado pokazuje svoje telo u 6. deceniji života

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Foto: JOHN ANGELILLO / UPI / Profimedia
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Leonardo Dikaprio je uživao u danu na plaži na Havajima sa svojom devojkom, mladom manekenkom Vitorijom Serati, i nekolicinom prijatelja iz vrha holivudske A-liste, uoči venčanja Dženifer Majer – bivše supruge njegovog najboljeg prijatelja Tobija Magvajera.

Ovaj 51-godišnji glumac pokazao je svoju opuštenu figuru dok se, bez majice, rashlađivao u Tihom okeanu zajedno sa 28-godišnjom lepoticom iz Italije.

Leonardo je poznat po tome što ne podleže holivudskim standardima, za razliku od, na primer, Bred Pita. Dikaprio nikad nije koristio botoks, a u odelu se pojavljuje jedino tokom holivudskih gala zabava.

Ipak, njegov opušten izgled naspram duplo mađe devojke sa kojom je u vezi - sve je iznenadio.

(Stil)

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