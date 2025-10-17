LEPOTICA SE BORILA SE SA RAKOM, VICTORIA'S SECRET JE ODBILA ZA REVIJU, A ONDA IH JE JAVNO POSRAMILA PISMOM: "Nisam najmlađa, nemam najlepše obline, ali sam ŽIVA"

Bjanka Balti uputila je otvoreno pismo kompaniji Victoria's Secret

Posle prošlogodišnjeg Victoria's Secret spektakla na kojem je debitovala, Ešli Grejem je istakla da je "oduševljena novom, inkluzivnijom erom brenda". I zaista, imperija donjeg veša danas u ponudi ima i modele za dame čije su telesne dimenzije veće od onih koje se smatraju konvencionalnim. Sinoć smo, osim legendarnih "Anđela", na reviji videli i plus-sajz manekenke, trudnicu, trans modela, sportistkinju, ali, izgleda da za žene koje su pobedile rak – nije bilo mesta. Tako bar misli Bjanka Balti.

Kuća Victoria's Secret ozbiljno se uključila u stvaranje društva u kojem su svi dobrodošli bez obzira na različitosti – društvene, starosne, etničke, seksualne, vizuelne... To smo videli i sinoć u NJujorku, na glamuroznoj pisti. Međutim, utisak je malo pokvarilo otvoreno pismo koje je dan ranije u svom eseju objavila italijanska manekenka Bjanka Balti. Kao što je poznato, ona se donedavno oporavljala posle borbe sa kancerom jajnika, koji joj je dijagnostifikovan prošlog septembra.

Detalje teške bitke za zdravlje, i život, lepa Italijanka rado je delila sa svetom. Čak se, samo nekoliko nedelja nakon hemoterapije, pojavila na festivalu Sanremo i hrabro stala na scenu bez kose i obrva. Postala je i zagovornica podizanja svesti o raku nakon što je otkrila svoju dijagnozu, koja je usledila posle preventivne mastektomije, obavljene 2022. godine.

Sve vreme dok je trajalo lečenje objavljivala je emotivne poruke, fotografije iz bolnice, snimke koji su otkrivali kako su se odvijali tretmani, ali i neke bolne trenutke kroz koje je prolazila. Kada je sve uspešno privedeno kraju, ponovo je počela da se pojavljuje na javnim događajima, svesna da život treba slaviti svakog dana.

"Ja sam jedna od njih..."

Bjanka Balti (41) nedavno se obratila Victoria's Secret timu sa željom da postane deo ovogodišnje revije, u ime svih žena koje se bore sa rakom. Ona je već šetala tom glamuroznom pistom 2005. godine, kada je izašla iz ogromne kutije zajedno sa Žizel, Adrijanom, Alesandrom i ostalima. Međutim, nije dobila priliku da ponovo stavi čuvena krila.

Čelnici kompanije očigledno nisu shvatili koliko je to važno, kako za nju, tako i za sve koji se suočavaju sa opakom bolešću. NJihov odgovor nije bio potvrdan.

Razočarana manekenka o tome je napisala esej na Substrack kanalu. "Jedine stvari za kojima žalimo u životu su šanse koje ne iskoristimo. Zato sam se zapitala šta mogu da izgubim i krenula u sve to", počela je svoju priču, dostavljajući čitaocima tekst pisma koje je poslala kompaniji.

"Dragi Victoria's Secret... Poslednjih godina pratila sam prelepu transformaciju vašeg brenda – pravi dokaz posvećenosti različitosti i inkluziji. Videla sam žene svih veličina, etničkih pripadnosti, pola i godina kako se pojavljuju u vašim kampanjama i na revijama. Kada sam videla i najavu da se šou vraća, osetila sam nešto snažno i pomislila – i ja tu pripadam."

"Ponosno nosim svoje ožiljke"

"Jedna od tri žene suočiće se sa kancerom u toku života. Svaka osma oboleće od raka dojke. Hiljade će se suočiti sa rakom jajnika. Ja sam jedna od njih. Svakodnevno mi pišu žene koje se leče, one koje su preživele, majke, čak i deca koja se bore sa tom bolešću, i govore mi da im moje iskustvo uliva nadu."

"Zato iz prve ruke znam koliko nam je potreban neko kome možemo da se divimo kada se osećamo slomljeno. Ovog 14. oktobra obeležavam godinu dana od prve hemoterapije, a vaša revija je 15. oktobra. Mesec borbe protiv raka dojke. Život ne usklađuje takve trenutke slučajno."

"Nisam najmlađa, nemam najlepše obline, nisam ni u najboljoj formi. Ali sam snažna, hrabra i živa. Nosim svoje ožiljke sa dostojanstvom, ponosno pokazujem novu kosu... Moje prisustvo na pisti ne bi bilo samo ostvarenje ličnog sna, već bi poslalo poruku milionima žena: 'Život se nastavlja uprkos nedaćama. Nisi manje žena. Ti si seksi. Ti si nezaustavljiva.' Ja sam živi dokaz za to. Hvala vam ćete ovo uzeti u obzir, ne samo zbog mene, već zbog svake žene kojoj su neophodne nada i snaga."

Na pismo niko nije odgovorio potvrdno. Bjanka Balti potom u eseju navodi da je bila oduševljena kada je shvatila koliko su se stvari promenile od njenog nastupa pre 20 godina, da je Victoria's Secret sada brend vođen svešću o inkluziji, prihvatanju različitosti i autentičnosti. To je inspirativno, dodala je.

I njoj je ove godine bilo mesto na pisti

"I ja bi trebalo da prošetam na ovogodišnjoj reviji. Ne samo zato što sam lepa, već zato što predstavljam milione žena koje imaju, imale su ili će imati rak. Želim da im pokažem da dijagnoza nije kraj lepote, samopouzdanja ili senzualnosti. Da ožiljci ne brišu ono što jesmo. Da život nakon kancera može biti hrabar i ispunjen."

"Tokom 21 godine karijere, bila sam deo industrije koja je često sužavala pojam lepote. Bela, tanka, mlada – muza kakva se uklapala u tu verziju. Ali, moć reprezentacije nisam razumela dok nisam dobila rak. Kada sam izgubila kosu i dobila ožiljke, odbila sam da budem potisnuta u stranu. I dalje sam bila Bjanka. I dalje sam vredela."

"Kada sam pogledala taj niz: šest žena, tri boje kože, jedna trans, tri plus-sajz, tri starije od četrdeset – shvatila sam nešto vrlo jednostavno i snažno – da bi i ja trebalo da budem tamo. Kao nešto što podržava, štiti i podiže. Nijedan pacijent koji bolje od raka ne pokušava samo da preživi. Mi pokušavamo i da napredujemo. Jer napredak znači radost, samopouzdanje, hrabrost da se pogledamo u ogledalo i vidimo ne samo ožiljke, već snagu", napisala je Bjanka Balti.

"Hvala vam puno, ali..."

"Victoria's Secret mi je ljubazno odgovorila: 'Hvala vam puno, ali ove godine to nije moguće.' I to je u redu. Kasting je već bio odrađen. Ovaj korak sam napravila zato što, otkako sam se razbolela, osećam odgovornost da donosim nadu ne samo ženama koje imaju rak, već svima koji uče da ponovo žive nakon teškoća. Pokušala sam. Nije se desilo. Ali, ne kajem se."

"Rak me je naučio da je život prekratak da ne pokušamo, i da pokušavanje nikada ne ubija. Victoria’s Secret, molim vas, ne brinite, nisam to shvatila lično. Pre dijagnoze, nisam mogla ni da pretpostavim koliko žena prolazi kroz isto..."

"Nikad nije kasno. Brojke rastu svake godine, a žene kojima prodajete svoje proizvode su iste one koje dobijaju dijagnozu raka. Mi smo vaša publika. Mi smo vaši klijenti. Mi smo vaše sestre, majke, ćerke. I bile bismo veoma ponosne da zastupamo sebe – kao snažne, hrabre, lepe i žive."

(Žena)

BOBUS VIDEO: