MAJKA BRUSA VILISA IMA 90 GOIDNA I VEĆ 22 GODINE VOLONTIRA U POLICIJI: Evo zašto je svi obožavaju! (FOTO)

Marlin Vilis, 90-godišnja majka slavnog glumca Brusa Vilisa, već 22 godine volontira u policijskoj stanici u Los Anđelesu, gde je svojim predanim radom stekla status prave ikone.

Službenici je od milja zovu „gospođa Vilis“ i kažu da im njeno prisustvo uvek izmami osmeh, piše New York Post.

Više od dve decenije Marlin je nezaobilazan deo policijske stanice u zapadnom Los Anđelesu. I u 91. godini života volontira tri dana nedeljno — utorkom, sredom i četvrtkom. Zadužena je za pregledanje policijskih izveštaja, vođenje beleški i proveru gramatike.

„Ne možete ni da zamislite koliko želim da pomognem“, izjavila je gospođa Vilis, objašnjavajući šta je motiviše.

NJen značaj potvrdio je i kapetan Rič Gabaldon, komandant stanice. „Gospođa Vilis izuzetno je važan deo naše zajednice i policije u zapadnom Los Anđelesu“, rekao je.

Priznanje za dugogodišnji rad

Bivši šef policije u Los Anđelesu, Mišel Mur, takođe je istakao njen doprinos. „Ona predstavlja ono najbolje u ljudima koji veruju u rad naših policajaca i policajki“, kazao je.

Marlin Vilis proglašena je i volonterkom godine policije Los Anđelesa, a nagradu joj je uručio upravo tadašnji šef Mur. „Iako je ne mogu imenovati policajkom, mogu joj barem uručiti simbol onoga što znači biti deo policije, a to je značka policijske uprave“, rekao je Mur tom prilikom.

Skromnost uprkos slavnom sinu

Uprkos tome što je majka jedne od najvećih holivudskih zvezda, mnogi u njenom okruženju toga uopšte nisu svesni jer ona to nikada ne ističe.

„Nikada nije naglašavala da je njegova majka niti je to pominjala u svakodnevnim razgovorima o svom životu, što me posebno dojmilo“, napomenuo je Mur.

Iako ima slavnog sina i porodicu, Marlin Vilis kaže da duboko brine za policijsko odeljenje, kao da je reč o njenoj sopstvenoj porodici. „Ovo je moja porodica. To stvarno mislim“, zaključila je.

