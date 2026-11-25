Nekad je za svežiji i odmorniji izgled dovoljan samo jedan mali potez prilikom šminkanja.

Viktorija Bekam često na svom Instagram profilu deli savete u vezi sa negom i lepotom, a sada je objavila snimak u kome objašnjava od čega se sastoji njena rutina šminkanja.

Kako kaže, svaki korak je dobro promišljen i tu je s određenim ciljem. Nama je posebnu pažnju privukla bež olovka za oči koji je koristila duž donje linije kapka.

Umesto klasične crne ili druge tamne olovke na unutrašnoj liniji donjeg kapka, bež nijansa vizuelno otvara pogled, oči čini krupnijim i ublažava umor i crvenilo. Rezultat je suptilna promena koja čini da šminka deluje prirodnije i kao da ste se dobro naspavali.

Ovaj mali trik je posebno praktičan za dnevnu rutinu šminkanja, kada želimo da izgledamo sveže, a da ne koristimo mnogo proizvoda.

- Obrve sa jasnim izrazom. Oči omekšane u baršunast, zavodljiv pogled. Završni dodir boje na obrazima – baš onakav kakav treba da bude. Ništa preterano. Svaki detalj je promišljen. Ništa nije prepušteno slučaju - piše Viktorija u opisu snimka.

Ostaje nam da već sa sledećim šminkanjem isprobamo Viktorijin mali trik, a onda i sami vidimo rezultat.