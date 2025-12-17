MENJAJU SE PRAVILA DEJTINGA U 2026. GODINI: Toksičnim igricama je došao kraj, sada je sve drugačije - napokon!

Svaka nova godina sa sobom donosi i nove trendove u svetu dejtova, oblikujući način na koji razmišljamo o ljubavi. Evo šta nam donosi 2026. u svetu dejtova.

Ako je 2025. bila godina "shrekkinga" i "monkey-barringa", čini se da će 2026. biti u znaku iskrenosti, samopouzdanja i otvorene komunikacije. Barem tako tvrdi Tinder u svom godišnjem izveštaju Year in Swipe, koje predviđa četiri ključna trenda koja će definisati modernu ljubav u mesecima koji dolaze.

Najnovija prognoza popularne aplikacije za dejtove ističe da su zajedničke vrednosti poput jasnoće i iskrenog samoizražavanja u prvom planu. Ukratko, čini se da su toksične igrice i drama napokon "out". Prema Melisi Hobli iz Tindera, korisnici su umorni od zbunjenosti i samo "traže vezu koja je jednostavna, iskrena i zabavna".

Istraživanja pokazuju da u 2026. ulazimo "otvoreniji, iskreniji i emocionalno tečniji nego ikad", a ovo su trendovi koji to potvrđuju.

Jasno komuniciranje ili "clear-coding"

Ovaj trend nalaže potpunu iskrenost prema svima - od potencijalnih dejtova do partnera - o tome šta tačno tražite u ljubavnom životu. Tinderov izveštaj otkrio je da čak 64 posto korisnika smatra da je svetu dejtova očajnički potrebno više emocionalne iskrenosti, dok ih 60 posto žudi za jasnijom komunikacijom o namerama.

Emocionalna otvorenost

Korisnici su spremni da otvoreno pokažu svoje emocije i žele partnera koji se ne boji da uradi isto. Prema izveštaju, 56 posto ispitanika pridaje veliku važnost iskrenim razgovorima, a 45 posto njih želi više empatije od osobe s kojom izlazi. Drugim rečima, nositi srce na dlanu i otvoreno komunicirati o emocijama biće "in" u 2026. godini.

Dejtovi s čvrstim stavom

Samci sve više traže nekoga ko ima čvrste stavove i ne boji se da ih iskaže. Iako je 37 posto korisnika reklo da traži nekoga sa zajedničkim vrednostima, njih čak 46 posto otvoreno je za izlaske s osobom koja ima suprotne političke stavove. Prema Tinderu, ovde se ne radi o podelama, već o autentičnosti. Biti svoj je privlačno, a razlike se mogu premostiti ako su obe strane iskrene.

Uticaj prijatelja ili "friendfluence"

U 2026. godini naši društveni i ljubavni životi ispreplešće se više nego ikad. Izveštaj pokazuje da 42 posto samaca navodi prijatelje kao glavni uticaj na svoj ljubavni život. Uz to, 37 posto njih želi da ide na dvostruke ili grupne dejtove, a 34 posto priznaje da im veze njihovih prijatelja daju nadu za sopstvenu ljubavnu budućnost.

A kad smo već kod nade, Tinder je upravo reči "pun nade" proglasio ključnim za dejtove u 2026. godini. Čini se da, uprkos svemu, zaista postoji nada za budućnost ljubavi.

(Super žena)

