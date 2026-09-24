MILIONI, LUKSUZ I TAJNE KOJE SU ŠOKIRALE SVET: U ovoj moćnoj porodici dogodili su se incest, ubistvo i tragedije

Dinastija Bekeland bila je bogata, imali su sve, pa i naslednika - ali niko nije mogao da pretpostavi da će tako nešto da se desi kada naslednik oženi lepu ženu

Ponekad je najbolje ne gledati dalje od fasade luksuza i poznatog porodičnog imena, jer priče bogatih porodica mogu biti zastrašujuće. I ne samo to. Ponekad su potpuno šokantne. Na primer, naslednik dinastije Bekeland mogao bi biti tema trilera i TV serija. Novac vas ne štiti od destruktivnih veza; naprotiv, može samo produžiti predstojeću katastrofu.

Svet bogatstva i arogancije

Dinastija Bekeland stekla je slavu zahvaljujući Leu Bekelandu, pronalazaču bakelita, prve masovno proizvedene plastike. NJegovo otkriće učinilo je porodicu neverovatno bogatom. Hemičarev unuk, Bruks Bekeland, odrastao je u luksuzu i uveren da je svet dužan da se prilagodi njemu. Novac nije bio samo resurs - postao je deo njegovog identiteta. Ali iza njegove spoljašnje aristokratije krila se emocionalna hladnoća. Bruks je prezirao raskošan luksuz, iako je i sam živeo u njemu. Gravitirao je ka intelektualnim krugovima, ali je istovremeno tražio priznanje i divljenje. Čeznuo je za lepom ženom i briljantnom decom. Tako je u njegov život ušla manekenka Barbara Dejli.

Barbara - tragična lepotica

Dejlin otac je umro pod misterioznim okolnostima, a Barbara je pronašla njegovo telo. NJena majka je doživela nervni slom. Porodica je dobila dobru polisu osiguranja i preselila se u NJujork. Ali novca je ponestajalo, i Barbara je shvatila da joj je potreban muž sa teškim novčanikom. U to vreme, radila je za sjajne časopise - čuveni Vog i Harpers Bazar. Zatim su došle audicije u Holivudu. Tamo je upoznala ambicioznu glumicu Korneliju Bejklend i pridružila se bogatašima. Ubrzo je počela da se zabavlja sa Bruksom Bejklendom, naslednikom carstva. On je bio savršen par. Ona je bila neverovatno lepa, a on neverovatno bogat. NJihova romansa se brzo razvijala. Ali na početku njihove veze, Barbara je pokazivala uznemirujuće osobine - iznenadne promene raspoloženja, izlive besa i demonstrativno ponašanje. Kada je Bruks pokušao da prekine vezu, Barbara je tvrdila da je trudna, što se ispostavilo kao laž. Ipak, venčali su se i ubrzo je Barbara zaista bila trudna. Nakon venčanja, otkriveno je da je Barbara bila na psihijatrijskom lečenju. Međutim, bilo je prekasno za povlačenje. Toni je rođen 1946. godine.

Porodica kao pozorište

Dom Bekelandovih je ličio na pozornicu. Žurke, glasne, skandalozne ludorije, boemski prijemi — sve je to stvaralo utisak žive, ekscentrične porodice. Ali mnogi su primetili čudno ponašanje majke i sina. Barbara je volela da se hvali dečakom pred gostima. Nazivala ga je genijem, terala ga je da čita knjige za odrasle, razgovara o umetnosti i recituje poeziju. Dete nije bio samo sin — postao je deo njenog imidža.

LJubav se postepeno pretvarala u opsesiju. Barbara je težila potpunom emocionalnom srastanju sa Tonijem. Mešala se u njegova prijateljstva i bila je ljubomorna na svaki znak nezavisnosti.

Bruks se, s druge strane, distancirao. Iritirali su ga histerični ispadi njegove žene i ekscentričnosti njegovog sina. Često je odlazio, imao afere i živeo paralelni život. Na kraju je objavio da se zaljubio i da želi razvod. Te večeri, Barbara je prvi put pokušala samoubistvo. Bruks, prestravljen da će nauditi nekome bliskom, ostao je sa porodicom. NJegova žena je shvatila da može da ga manipuliše na ovaj način i ponovila je isti trik još nekoliko puta.

Novi problemi

Svet luksuza ne isključuje razočarenja, čak ni u bliskim vezama. Kada je Toni počeo da pokazuje privlačnost prema muškarcima, u porodici su izbili skandali. Bruks je otvoreno govorila o dečakovoj seksualnosti i zamolila je da ga ostavi na miru. Ali Barbara je to shvatila kao lični poraz. Umesto da prihvati, odlučila je da „popravi“ situaciju. Tada se dogodila najmračnija epizoda u njihovoj vezi: imala je seks sa sinom, nazivajući to „terapijom“. Ovo je potpuno srušilo njihove granice. Za Tonija, već sklonog mentalnim bolestima, ovo iskustvo je postalo okidač. Agresija je rasla u njemu - prema majci i prema sebi.

Pokušaji ubistva

Prvi ozbiljniji incident dogodio se dok je Toni još živeo sa majkom u Evropi. Tokom svađe, napao ju je nožem. Završilo se pretnjama, ali se na kraju smirio. Barbara je odbila da podnese prijavu, tvrdeći da je „samo bio nervozan“. Odbila je da pošalje dečaka ocu u Sjedinjene Države.

Kasnije je pokušao da je zadavi tokom još jedne svađe. Barbarina prijateljica je bila svedok scene – Toni, iskrivljenog lica, pritiskao je majku uz zid. Intervenisala je i tragedija je sprečena. Bilo je i drugih incidenata – udarao ju je, pretio joj, lomio nameštaj, a jednom je pokušao da je gurne sa balkona. Barbara je uvek pronalazila izgovor – umor, lekove, stres. Plašila se ne toliko svog sina koliko da će ga izgubiti. NJegovi rođaci su shvatili da nešto mora da se preduzme. Popuštajući njihovom nagovaranju, Barbara je odvela sina kod lekara. Prošao je kompletan pregled. Psihijatri su Toniju dijagnostikovali šizofreniju. Ali Barbara je odbila da bude hospitalizovana; odvela ga je kući, uveravajući ga da može sama da se nosi sa tim. NJena prijateljica Su Ginis je praktično živela sa njima, pokušavajući da ublaži udarac. Shvatila je da situacija postaje opasna. Upravo je ona nekoliko puta spasavala Barbaru od sina.

Očekivana tragedija

Godine 1972, njegova devojka je nakratko otišla. U kući su ostali samo majka i sin. Brzo je izbila svađa. Prema jednoj verziji, bilo je oko novca; prema drugoj, zbog Barbarinog poslednjeg pokušaja da kontroliše Tonija. Zgrabio je kuhinjski nož i zario ga u majčine grudi. Toni je delovao sa hladnom odlučnošću. Kada je sve bilo gotovo, nije pokušao da pobegne. NJegovo držanje je bilo distancirano, gotovo prazno.

Sud ga je proglasio ludim Mladić je poslat u psihijatrijsku bolnicu Brodrum. NJegov otac se pomirio sa onim što se dogodilo. Bruks Bekeland je dugo živeo sa drugom ženom. Međutim, njegova baka po majci, Nini Dejli, nije mogla da prihvati činjenicu da će njen unuk doživeti kraj života u bolnici u drugoj zemlji. Uložila je sve napore da ga vrati u Sjedinjene Države. NJegovi rođaci su uspeli da vrate Tonija kući. Psiholog je trebalo da radi sa njim. Međutim, mladić nije pokušao da obuzda svoju agresiju. Posle nekog vremena, napao je baku. Starija žena je čudom preživela. NJegov otac, Bruks Bekeland, plašio se da će njegov sin nastaviti da ubija. Zbog toga je mladić poslat u zatvor. Naslednik milionskog carstva postajao je sve povučeniji u sebe, govoreći da mu samo majka može pomoći i tražeći njene fotografije. Ne mogući da podnese usamljenost, koristio je dedin izum – plastičnu kesu – koju je obmotavao oko glave da bi mu prekinuo dovod kiseonika. Čuvar obezbeđenja je pronašao Tonija Bekelanda u ovom stanju. Mogao je da proslavi svoju dinastiju širom sveta, ali je otišao na užasan i neslavan način.

Ova priča je poslužila kao osnova za film Toma Kelina „Divlja gracija“. Džulijan Mur igra Barbaru Dejli, a Edi Redmejn glumi njenog sina. Film istražuje kako je odnos majke i sina doveo do ubistva poznatog po ličnosti.

(Stil)

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