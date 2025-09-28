Oglas
NAJDUŽE NOGE NA ESTRADI: Iako bi joj mnoge koleginice pozavidele, Sneki priznaje da ima veliki problem

Pevačica Snežana Sneki Babić ima najduže noge na estradi, a navodno ih je osigurala na milion dolara.

1759060586_11324b5a26c0e67d7ca657253038f7a36e26abda.jpg
Foto: Ataimages.rs/ M.M.
Dužina nogu pevačice Snežane Sneki Babić je čak 133 centimetara.

Iako bi mnoge njene koleginice poželele da ponesu epitet najdužih nogu, pevačica priznaje da često ima problema jer ne može da nađe adekvatnu garderobu - jer kako ističe: sve joj je kratko.

Osigurala svoje noge

Snežana Babić Sneki je devedesetih kročila na muzičku scenu svojim 133 cm dugim nogama, i iste je ponosno isticala tokom čitave svoje karijere.

Čak i kada je odlučila da se povuče sa muzičke scene Sneki je čvrsto bila na tronu kao vlasnica najdužih nogu na estradi.

Pevačica je visoka 181 cm, i često se žali prijateljima kako joj je sve kratko i malo, i da teško pronalazi adekvatnu garderobu koju može da obuče.Pevačica je navodno pre mnogo godina, po ugledu na svetske zvezde osigurala svoje duge i savršene noge na milion dolara, a u nedavnom intervju na pitanje da li i dalje plaća osiguranje na svoje noge, Sneki je odgovorila: "Pa mora se".

(Blic)

