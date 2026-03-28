NAJGORE BOJE ZA KUHINJU: Dizajneri ih uvek zaobilaze

Pre nego što krenete sa renoviranjem kuhinje prvo obratite pažnju na savete dizajnera.

1774705396_Depositphotos_149703712_S.jpg
Foto: Deposit
Renoviranje kuhinje može biti veliki poduhvat - skup i dugotrajan. Ipak, jedna od najvažnijih odluka koju možete da donesete u ovom procesu je odabir prave boje. Bilo da se radi o zidovima ili kuhinjskim elementima, ključno je izabrati pravu kako ne biste pogrešili i bili primorani da ponovo farbate.

Profesionalni dekorateri smatraju da su ovo najgore boje za vašu kuhinju:

Neonske nijanse

Mnogi trendovi su se vratili iz 80-ih i 90-ih, i dok nostalgija može biti zabavna, prema dizajnerki enterijera Ejmi Svicer, neonska boja u kuhinji ne bi trebalo da bude jedna od njih, prenosi Real Simple.

- Ne postoje stroga pravila o bojama za kuhinju, ali neki ljudi radije izbegavaju određene boje iz praktičnih razloga ili ličnih preferencija. Ja lično nikada ne bih uključila svetle neonske boje u kuhinju. To je zato što je skoro nemoguće uskladiti neonske nijanse sa ostatkom kuhinje. Bilo bi izazovno uklopiti ih sa drugim elementima u prostoriji.

Možete da razmislite o nekoj neonskoj nijansi za recimo presvlake za sedenje, ali kada je reč o zidovima ili kuhinjskim ormarićima, izbegnite ih. 

Veoma tamne boje

 Kuhinaj nije mesto za tamne boje. 

- Veoma tamne boje čine kuhinju neprivlačnom - kaže Svitzer.

Još jedan problem sa tamnom bojom prema dizajnerima je to što ona takođe pokazuje ogrebotine i nesavršenosti uočljivije nego svetlija boja. Dakle, ako želite da uključite tamne boje u malu kuhinju, držite ih podalje od zidova i umesto toga koristite radnu ploču od tamnog kamena.

Svetle i visoko zasićene boje

Jedan od najvećih izazova u dizajnu je pokušaj da se stvori dom koji lako teče iz sobe u sobu. Super zasićene boje ovo dodatno otežavaju.

- Mi obično obeshrabrujemo sve boje koje su previše svetle ili zasićene, jer mogu da preplave prostor i odvrate pažnju od formiranja kohezivne estetike u celom domu. Ako volite jarke boje u kuhinji, umesto zidova i elemenata nađite dodatke u tim nijansama, toster, tanjire...

