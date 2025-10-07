NAJVEĆA TUGA HALIDA BEŠLIĆA: NJegova supruga zbog operacije tumora nije mogla da ima više dece

Pevač je više od četiri decenije bio u skladnom braku sa suprugom Sejdom.

Halid Bešlić je od 1977. godine u braku sa Sejdom Bešlić, sa kojom ima sina jedinca Dina. NJihova ljubavna priča počela je u vreme kada je započinjao muzičku karijeru, a Sejda je tada radila u fabrici čokolade. Ubrzo je napustila posao kako bi se u potpunosti posvetila porodici.

– Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovo postane majka, i to nam je bila velika tuga – govorio je pevač.

Iako su u jednom periodu bili na korak od razvoda, njih dvoje su uspeli da sačuvaju brak.

– Najbitniji je kompromis. Sejda i ja smo 42 godine zajedno. Malo popusti ona, malo popustim ja, i onda sve bude kako treba – izjavio je jednom prilikom Bešlić.

Porodica se kasnije obogatila rođenjem unučića.

– Dino živi u Nemačkoj, tačnije u Frankfurtu, sa suprugom. Najviše me raduju unučići Lamija i Belmin Kan – dodao je tada Halid.

Podsetimo, pevač Halid Bešlić danas je izgubio bitku sa opakom bolešću, a vest o njegovoj smrti potresla je celokupnu javnost.

