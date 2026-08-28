Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAPRAVITE DANAS GOSPOJINSKU SVEČANU POGAČU: Naše bake su u nju dodavale 1 važan sastojak (RECEPT)

Svečana gospojinska pogača obavezno se sprema za ovaj veliki praznik, a u sebi sadrži jedan veoma važan sastojak

1787914215_profimedia-0373032595.jpg
Foto: Profimedia/ ALP AKSOY, Alamy
Oglas

Danas je Velika Gospojina, praznik za koji se veruje da je posebno posvećen ženama. Prema našoj staroj tradiciji danas se sprema svečana posna pogača u koju se obavezno dodaje malo bosiljka.

Veruje se da se tim simboličnim činom u dom prizivaju blagoslov i zaštita Majke Božje, kako bi porodicu sačuvala od bolesti, nesloge i svakog zla.

 Sastojci:

  • 500 g brašna
  • 1 kesica suvog kvasca (7 g)
  • 1 kašičica šećera
  • 1 kašičica bosiljka
  • 1,5 kašičica soli
  • 300 ml mlake vode (može i osveštane)
  • 50 ml ulja
  • 1 kašičica sirćeta
  • susam za posipanje
  • malo ulja za premazivanje

Priprema:

  • U mlaku vodu stavite kvasac i šećer i ostavite oko 10 minuta da se aktivira.
  • U većoj posudi pomešajte brašno i so, pa dodajte nadošli kvasac, ulje i sirće.
  • Zamesite meko, glatko testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna ili vode, ali i suvog bosiljka.
  • Pokrijte testo i ostavite ga na toplom oko 45–60 minuta, dok se ne udvostruči.
  • Testo kratko premesite i oblikujte okruglu pogaču. Možete napraviti ukrasne pletenice ili cvet od testa po vrhu.
  • Stavite u podmazan pleh i ostavite još 20 minuta da odmori.
  • Premažite pogaču sa malo ulja i pospite susamom.
  • Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 30–35 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni.
  • Kada je izvadite, možete je prekriti čistom krpom 10-ak minuta da korica omekša.

Mali detalj: Za praznični izgled, odvojite deo testa, napravite tanke trake i oblikujte krst, pletenicu ili cvet na sredini pogače. Tako će izgledati mnogo svečanije na Gospojinskoj trpezi.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas