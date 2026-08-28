NAPRAVITE DANAS GOSPOJINSKU SVEČANU POGAČU: Naše bake su u nju dodavale 1 važan sastojak (RECEPT)

Svečana gospojinska pogača obavezno se sprema za ovaj veliki praznik, a u sebi sadrži jedan veoma važan sastojak

Danas je Velika Gospojina, praznik za koji se veruje da je posebno posvećen ženama. Prema našoj staroj tradiciji danas se sprema svečana posna pogača u koju se obavezno dodaje malo bosiljka.

Veruje se da se tim simboličnim činom u dom prizivaju blagoslov i zaštita Majke Božje, kako bi porodicu sačuvala od bolesti, nesloge i svakog zla.

Sastojci:

500 g brašna

1 kesica suvog kvasca (7 g)

1 kašičica šećera

1 kašičica bosiljka

1,5 kašičica soli

300 ml mlake vode (može i osveštane)

50 ml ulja

1 kašičica sirćeta

susam za posipanje

malo ulja za premazivanje

Priprema:

U mlaku vodu stavite kvasac i šećer i ostavite oko 10 minuta da se aktivira.

U većoj posudi pomešajte brašno i so, pa dodajte nadošli kvasac, ulje i sirće.

Zamesite meko, glatko testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna ili vode, ali i suvog bosiljka.

Pokrijte testo i ostavite ga na toplom oko 45–60 minuta, dok se ne udvostruči.

Testo kratko premesite i oblikujte okruglu pogaču. Možete napraviti ukrasne pletenice ili cvet od testa po vrhu.

Stavite u podmazan pleh i ostavite još 20 minuta da odmori.

Premažite pogaču sa malo ulja i pospite susamom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 30–35 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni.

Kada je izvadite, možete je prekriti čistom krpom 10-ak minuta da korica omekša.

Mali detalj: Za praznični izgled, odvojite deo testa, napravite tanke trake i oblikujte krst, pletenicu ili cvet na sredini pogače. Tako će izgledati mnogo svečanije na Gospojinskoj trpezi.

(Stil)

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