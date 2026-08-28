NAPRAVITE DANAS GOSPOJINSKU SVEČANU POGAČU: Naše bake su u nju dodavale 1 važan sastojak (RECEPT)

Svečana gospojinska pogača obavezno se sprema za ovaj veliki praznik, a u sebi sadrži jedan veoma važan sastojak
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Danas je Velika Gospojina, praznik za koji se veruje da je posebno posvećen ženama. Prema našoj staroj tradiciji danas se sprema svečana posna pogača u koju se obavezno dodaje malo bosiljka.
Veruje se da se tim simboličnim činom u dom prizivaju blagoslov i zaštita Majke Božje, kako bi porodicu sačuvala od bolesti, nesloge i svakog zla.
Sastojci:
- 500 g brašna
- 1 kesica suvog kvasca (7 g)
- 1 kašičica šećera
- 1 kašičica bosiljka
- 1,5 kašičica soli
- 300 ml mlake vode (može i osveštane)
- 50 ml ulja
- 1 kašičica sirćeta
- susam za posipanje
- malo ulja za premazivanje
Priprema:
- U mlaku vodu stavite kvasac i šećer i ostavite oko 10 minuta da se aktivira.
- U većoj posudi pomešajte brašno i so, pa dodajte nadošli kvasac, ulje i sirće.
- Zamesite meko, glatko testo. Ako je potrebno, dodajte još malo brašna ili vode, ali i suvog bosiljka.
- Pokrijte testo i ostavite ga na toplom oko 45–60 minuta, dok se ne udvostruči.
- Testo kratko premesite i oblikujte okruglu pogaču. Možete napraviti ukrasne pletenice ili cvet od testa po vrhu.
- Stavite u podmazan pleh i ostavite još 20 minuta da odmori.
- Premažite pogaču sa malo ulja i pospite susamom.
- Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200°C oko 30–35 minuta, odnosno dok lepo ne porumeni.
- Kada je izvadite, možete je prekriti čistom krpom 10-ak minuta da korica omekša.
Mali detalj: Za praznični izgled, odvojite deo testa, napravite tanke trake i oblikujte krst, pletenicu ili cvet na sredini pogače. Tako će izgledati mnogo svečanije na Gospojinskoj trpezi.
(Stil)
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