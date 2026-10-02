"NE POŠTUJE SVOJU MAJKU!" Bivši muž Hale Beri izneo šokantne tvrdnje o porukama koje mu je navodno slala

Poruke između bivših supružnika pokazuju napet odnos i neslaganja oko odgoja i dečakovih želja.

Objavljene su poruke koje je Hale Beri slala bivšem suprugu, kako tvrdi sam Olivije Martinez koji je čuvenu glumicu optužio da je fizički zlostavljala njihovog sina, nakon čega joj je određena zabrana prilaska bivšem partneru, i naređeno da dečaka može da viđa samo u strogo kontrolisanim uslovima.

Francuski glumac Olivije Martinez (60) podneo je zahtev za privremenu zabranu prilaska protiv dobitnice Oskara Hale Beri (60). Tvrdi da je mu je glumica nanela "emocionalnu i mentalnu patnju zbog fizičkog zlostavljanja njihovog maloletnog deteta, Masea (12).

Martinez je naveo da je u subotu, 26. septembra 2026. godine, Hale Beri "fizički zlostavljala njihovog sina Masea tako što je skakala po njemu, stezala ga rukama za vrat i davila ga”.

Glumac tvrdi da je reč o "novom incidentu", kao i da je bilo i drugih slučajeva zlostavljanja poslednjih nekoliko godina.

Olivije Martinez je istakao da je bivšu suprugu obavestio da je Maseo tražio da njegov otac dođe ranije po njega. Dečak je inače bio u majčinoj kući kada se navodno desilo nasilje.

Nakon što je Martinez pitao Hale da li se slaže sa tom promenom, ona mu je odgovorila: "Ne, ne slažem se sa tim. On želi da se suprotstavlja svojoj majci? Kakvo to dete odgajamo?. Kao otac, pitaj ga kakvo je on dete. Ja sam mu majka?”.

Martinez je odgovorio rekavši da nije upućen u to šta se dešava, ali je naveo da se majka i sin često svađaju. "Dakle, zadržavaš ga kod sebe? Čak i ako on ne želi da ostane?".

Hale Beri je uzvratila: "Ja sam mu majka i ovo nije u redu! Nije pokazao poštovanje prema svojoj majci i to ne bi smelo da bude prihvatljivo tebi kao njegovom ocu!!!

Ne poštuje me i smatra da se ja ništa ne pitam. Za njega sam samo izvor novca! Ovo je potpuno pogrešno!”.

Beri je kasnije poslala poruku Martinezu u nedelju, 27. septembra, napisavši: "Olivijere, kontaktirala sam Masea i zamolila da razgovaram sa njim. Znam da zaista misliš da on sam donosi odluke, ali bih ti bila veoma zahvalna ako bi ga ohrabrio da danas razgovara sa mnom.

Užasno se osećam zbog onoga što se dogodilo sinoć, jer znam da se i on oseća isto".

Nakon što je Olivije Martinez izneo niz šokantnih detalja, oglasila se advokatica Hale Beri i ovako branila glumicu: "Reći da je ova tužba potpuno neosnovana i namerno obmanjujuća bilo bi blago rečeno. Postoje obimni dokazi, uključujući brojne sudske odluke, koji potvrđuju da je Olivije Martinez više puta kršio sudske naloge i ometao neophodne terapijske i obrazovne intervencije na štetu svog i sina Hali Beri, maloletnog Masea što predstavlja nedolično ponašanje za koje je gospodin Martinez već zakonski sankcionisan.

Na neki način, današnja tužba nije sasvim neočekivana od osobe sa dobro dokumentovanom istorijom nepredvidivog, posesivnog i nasilnog ponašanja. Srećom, Hale je navikla na ovakvo skandalozno ponašanje gospodina Martineza i, iako je duboko pogođena, neće dozvoliti da je to odvrati od borbe za Maseove najbolje interese i pružanja ljubavi i podrške koja mu je potrebna".

Martinez koji je sa Hale Beri bio u braku od 2013. do 2015. tvrdi da je sa Hale Beri i Maseoom u njenoj kući, kada se desio navodni incident, bio i glumičin partner, muzičar Van Hant.

(Blic Žena)

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