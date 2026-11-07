NE SKIDA POGLED S NJE: Džejson Momoa posle razvoda uplovio u romansu sa 13 godina mlađom glumicom (FOTO)

Džejson Momoa i njegova 13 godina mlađa partnerka Adrija Arjona zablistali su na događaju na Beverli Hilsu. NJihovi zaljubljeni pogledi privukli su pažnju.

Jedan od najpoželjnijih muškaraca Holivuda, Džejson Momoa, ponovo je privukao ogromnu pažnju javnosti, ali ovoga puta u centru interesovanja našla se i njegova izabranica, 13 godina mlađa glumica Adrija Arjona. Zaljubljeni par pojavio se na svečanosti na Beverli Hilsu, gde su svojim izgledom i prisnošću privukli brojne poglede.

Holivudski zavodnik Džejson Momoa, poznat po upečatljivom izgledu, dugoj kosi i harizmi kojoj mnoge žene teško odolevaju, već neko vreme uživa u ljubavi sa atraktivnom glumicom Adrijom Arjonom. Da njihova romansa i dalje cveta, pokazali su tokom nedavnog zajedničkog pojavljivanja na prestižnom događaju „Women in Film“, posvećenom ženama koje su svojim radom ostavile značajan trag u filmskoj industriji.

Iako su se na svečanosti okupila brojna poznata lica, ovaj par uspeo je da privuče posebnu pažnju. NJihova usklađena modna izdanja, osmesi i opušteno ponašanje pred fotografima bili su dovoljni da ponovo postanu jedna od glavnih tema među ljubiteljima holivudskih ljubavnih priča.

Ona u belom poput boginje, on veran svom prepoznatljivom stilu

Za ovu priliku Momoa je odabrao elegantno odelo u tamnosivoj nijansi, koje je kombinovao sa jednostavnom crnom majicom. Umesto klasičnog, strogo formalnog izdanja, glumac je još jednom pokazao da voli da spaja eleganciju sa ležernim, pomalo buntovničkim stilom.

Poseban pečat njegovoj kombinaciji dale su naočare sa obojenim staklima, detalj koji se savršeno uklopio u njegov prepoznatljiv imidž.

Ipak, njegova partnerka bila je ta koja je svojom pojavom unela posebnu dozu glamura.

Lepa Adrija zablistala je u dugoj beloj haljini jednostavnog kroja, koja je pratila liniju njenog tela i naglasila vitku figuru. Svedenu kreaciju upotpunila je belim salonkama i diskretnim nakitom, dok je kosu podigla u elegantnu visoku punđu.

Šminka u prirodnim, nežnim tonovima dodatno je istakla njenu lepotu, a celokupno izdanje bilo je pravi primer sofisticiranosti bez preterivanja.

Zaljubljeni pogledi govorili su više od reči

Iako su njihove modne kombinacije privukle pažnju, ono što je posebno obeležilo zajedničko pojavljivanje bila je očigledna bliskost između dvoje glumaca.

Momoa i Arjona tokom večeri delovali su izuzetno raspoloženo, razmenjivali su osmehe i rado pozirali fotografima. NJihovo opušteno ponašanje ostavilo je utisak para koji uživa u zajedničkim trenucima i ne oseća potrebu da krije emocije.

Glumac, kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih zavodnika Holivuda, pored svoje izabranice pokazao je i nežniju stranu, daleko od imidža snažnih i neustrašivih junaka koje najčešće tumači na filmskom platnu.

Razlika od 13 godina, čini se, ne predstavlja prepreku njihovoj romansi, a svaki novi zajednički izlazak dodatno podgreva interesovanje javnosti za njihov odnos.

Sudeći po fotografijama sa Beverli Hilsa, Džejson i Adrija trenutno uživaju u skladnoj vezi, a njihova zaljubljenost i dalje je očigledna.

(Stil)

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