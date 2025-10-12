NEPRIJATNOST KOJU ĆE ČOLA ZAUVEK PAMTITI: Obožavateljka napala njegovu suprugu nožem i posekla je po licu

NJena odluka da se povuče iz javnosti, kako je Čolić ispričao, delom je posledica neprijatnog događaja koji se davno dogodio.

Zdravko Čolić i dalje važi za jednog od najvećih miljenika žena na domaćoj estradi, baš kao i na početku svoje karijere. Ipak, samo jedna je uspela da osvoji njegovo srce – njegova supruga Aleksandra, sa kojom ima dve ćerke.

Aleksandra ne voli javna pojavljivanja i gotovo je nikada ne viđamo uz supruga na događajima. Poslednji put primećena je prošlog leta kada je sa ćerkama prisustvovala Čolinom nastupu u najvećoj diskoteci na Crnogorskom primorju, gde se trudila da ostane neprimetna.

Brak koji traje više od dve decenije

Zdravko i Aleksandra Čolić venčali su se 1. maja 2001. godine, nakon 11 godina zabavljanja. Pevač je tada imao 50 godina, a njihovo poznanstvo započelo je dok je Aleksandra studirala geografiju.

Zdravko je u jednom intervjuu otkrio da ga je supruga osvojila svojom prirodnošću i jednostavnošću:

"Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a vremenom smo započeli i vezu", ispričao je svojevremeno Čola.

Zanimljivo je da se Aleksandra jednom pojavila u Čolinom spotu za pesmu "Tebe čuvam za kraj", u poslednjem kadru videa, što je bilo pravo iznenađenje za publiku.

Koban trenutak presudio

NJena odluka da se povuče iz javnosti, kako je Čolić ispričao, delom je posledica neprijatnog događaja koji se davno dogodio:

"Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti", rekao je Čola.

