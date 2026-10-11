"NIJE BITNO ŠTA URADITE ZA NARCISA, NIKAD NEĆE BITI DOVOLJNO": Sofija Vergara potkačila bivšeg muža

Glumica iz serije „Moderna porodica“ podelila je Instagram priču koju je prvobitno objavio njen sin Manolo.

Sofija Vergara objavila je na Instagramu poruku o „narcisoidnim muškarcima“, nakon što se njen bivši suprug, Džo Manganijelo, našao u centru pažnje zbog tvrdnji o njihovom braku koje je izneo u svojim predstojećim memoarima.

Glumica iz serije „Moderna porodica“ podelila je Instagram priču koju je prvobitno objavio njen sin Manolo. Objava se bavila temom „života s narcisom“ i upoređivala ponašanje takvih osoba s ponašanjem „dobrih muškaraca“.

„Zapamtite, deco… Nije važno koliko toga učinite za narcisa“, poručio je 35-godišnji Manolo svojim pratiocima.

„Zameraće vam zbog toga, ništa im nikada neće biti dovoljno i uvek će nekako pokušavati da vas predstave kao negativca“, nastavio je on.

Objava je završena emotikonima aplauza, šampanjca i žene koja pleše.

Poruka o muškarcima koji nikada nisu zadovoljni

Na grafici koju je Manolo podelio nalazile su se i tvrdnje da narcisoidne osobe „žude za osećajem nadmoći“ i „ponašaju se kao Petar Pan“, uz niz drugih osobina koje se povezuju s takvim ponašanjem.

Veče ranije, Sofija je podelila još jednu objavu. U njoj se navodi da je sposobnost da se čovek našali na sopstveni račun znak „najvišeg oblika inteligencije“, dok je nesposobnost da to učini navodno dokaz da imate posla s idiotom.

Tu objavu je prvobitno podelio bivši igrač američkog fudbala Tom Brejdi, koji je napisao da je „život prekratak da bismo sve shvatali preozbiljno“. Vergara se očigledno složila s porukom, dodavši emotikone aplauza.

Manganijelo tvrdi da je njihov brak izgubio svaku bliskost

Prema pisanju magazina Pipl, Manganijelo u memoarima „Bloodlines“, koji bi trebalo da budu objavljeni 13. oktobra, piše da je njegov brak sa Sofijom pred kraj bio „potpuno lišen bilo kakve emotivnosti“.

Glumac, poznat po serijama „Prava krv“ i filmovima „Čarobni Majk“, tvrdi da je njegova bivša supruga odbijala da ga zagrli čak i kada ju je molio za zagrljaj, dok se borio sa autoimunom bolešću koja mu je ozbiljno ugrozila život. Manganijelo takođe navodi da mu se Vergara podsmevala zbog psa kojeg je usvojio 2019. godine, u periodu kada je, prema njegovim rečima, imao suicidalne misli.

Glumac tvrdi da godinama nije dobio dijagnozu koja bi objasnila iscrpljujuće simptome s kojima se suočavao. Kako navodi, olakšanje je na kraju pronašao uz pomoć šamana u Santa Moniki.

U knjizi opisuje svoje zdravstvene probleme i objašnjava da je želeo da iznese svoju stranu priče jer su, kako tvrdi, o njemu „izrečene i objavljene neistine“.

Sofija je ranije govorila da su se razišli zbog dece

NJegove reči mogle bi da se odnose i na intervju koji je Sofija Vergara 2024. godine dala magazinu Men’s Journal, kada je govorila o razvodu od Manganijela, s kojim se rastala godinu dana ranije.

Tada je rekla da je jedan od razloga za kraj njihove veze bila njegova želja da imaju decu.

„Nisam želela da budem stara mama. Mislim da to nije fer prema bebi. Poštujem svakoga ko se odluči na to, ali to više nije za mene“, izjavila je glumica.

(Kurir)

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