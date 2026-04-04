"NIKADA SE NISMO POSVAĐALI": Džordž Kluni o ljubavi sa Amal

Džordž Kluni deli retke detalje o svom braku sa Amal Kluni, poznatom advokaticom za ljudska prava.

Foto: profimedia
Glumac uvek javno podržava svoju partnerku i često ih možemo videti zajedno na crvenom tepihu, ali retko deli detalje o njihovom ličnom životu i deci. 

- Pa, kada si mlađi, želiš da budeš u pravu u vezi sa svime. Amal i ja, poznato je da se svi iznerviramo kada to kažem, ali nikada se nismo posvađali. Nikada se nismo svađali. A delom je to zato što sam u ovoj fazi života, gde me nije briga ako ona želi da ofarba zid u crveno recimo. 

Kluni kaže da su ga starenje i zrelost učinili selektivnijim u pogledu energije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dođete do tačke u životu kada jednostavno pomislite: "Pa, zašto bi to bila diskusija ili svađa?". Imamo zaista neverovatan odnos jer se međusobno toliko podržavamo. Ali kada sam bio mlađi, ne znam da li bi to bio slučaj. Mislim da bih pronašao stvari za koje bih, znate, isticao grudi, a sada mogu da idem, nije važno. Nije me briga - iskreno kaže glumac. 

Glumac je takođe otvoreno govorio o tome kako vaspitava blizanace, Elu i Aleksandra.

- Moraćete da pitate našu decu za oko 10 godina. Prisutni smo. Većinu vremena ih vozim u školu, što je zabavno. Amal je sve vreme tu i tako je sjajna mama. Imamo veoma srećnu decu. Videćemo. Mislim, svi negde pogreše usput. 

