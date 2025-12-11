NAJFATALNIJA ŽENA BIVŠE JUGE NAPUSTILA BEOGRAD: Posle smrti muža mir je pronašla u prirodi

Glumica Vera Čukić, fatalna diva bivše Jugoslavije, danas živi povučeno na selu, daleko od javnosti.

Glumica Vera Čukić (86), jedna od najfatalnijih žena bivše Jugoslavije, danas živi povučeno i daleko od svetla reflektora. Nakon smrti supruga Gordana Mihića 2019. godine, napustila je Beograd i mir pronašla u prirodi, u selu nedaleko od glavnog grada.

O njenom životu se sada malo zna, ali povremene objave ćerke Ivane Mihić podsećaju javnost na blistavu karijeru i ličnu snagu umetnice koja je obeležila domaću kinematografiju.

Vera je bila jedna od najlepših i najpopularnijih glumica, a njeno srce osvojio je reditelj Gordan Mihić sa kojim je dobila ćerku Ivanu, koja je krenula majčinim stopama.

Nakon njegove smrti, 2019. godine, Vera se povukla iz javnosti i napustila Beograd, te je svoj mir našla u prirodi, tačnije u jednom selu, pa se tako o njoj veoma malo zna.

Ipak, jednom prilikom ćerka Ivana Mihić na Instagramu je podelila majčinu fotografiju na kojoj je našminkana i doterana, a na stolu ispred nje služio se šampanjac.

"Srećno, zdravo, mirno i dugovečno. Mama, volim te na svetu najviše", napisala je tada ćerka popularne glumice i velikog reditelja.

Vera je odlučila da se povuče na selo gde je bila naročito srećna sa mužem u vreme kad je prestala da snima.

"Pre deset godina Gordan i ja smo se malo povukli iz Beograda, tačnije četrdesetak kilometara od glavnog grada. Došli smo na selo i bilo nam je jako lepo.

Pisao je veliku seriju o Nemanjićima i to je bio ogroman posao jer je trebalo proučavati 200 godina njihove vladavine koja je možda bila i najznačajnija u našoj istoriji. Pisao je i druge serije od kojih je i “Ognjište“ od 88 epizoda za RTS. Ona nije snimljena i tek treba da se radi. Pisao je i nastavak „Kamiondžija“. Mnogo je radio a ja sam bila uz njega i više sam uživala u životu nego što sam radila.

"Uloge nisu mene prepoznavale a nisam ni ja njih, pa je tako prošlo vreme a da nisam igrala", pričala je Vera.

Ona je, tokom karijere, odigrala više od stotinu uloga. Publika je pamti po filmovima i serijama kao što su "Nož", "Makedonska krvava svadba", "I Bog stvori kafansku pevačicu", "Žuta", "Gore dole", a naročito "Moj rođak sa sela". Tokom karijere sarađivala je sa gotovo svim velikim autorima jugoslovenske i srpske kinematografije. Za svoj rad dobila je više priznanja, među kojima i nagradu za životno delo „Pavle Vuisić“ 2013. godine. Pročitajte i gde je sahranjen Gordan Mihić.

(Lepa&Srećna)

