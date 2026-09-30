OKTOBAR IM MENJA ŽIVOT IZ KORENA: Ovih 5 znakova konačno raskida sa prošlošću

Za pet horoskopskih znakova, oktobar je mesec preokreta. Očekujte emotivne pomake i jačanje unutrašnje sigurnosti kroz astrološke uticaje

Oktobar 2026. donosi snažan fokus na ljubav, odnose i lični razvoj, a prema astrološkim tumačenjima, posebno će prijati pripadnicima pet znakova Zodijaka. Iako ih tokom meseca očekuju određeni izazovi, pred njima su periodi većeg samopouzdanja, emotivnih pomaka i lepih trenutaka.

Položaji Venere, Plutona i Merkura, kao i Mlad Mesec u Vagi i ulazak Sunca u Škorpiju, obeležiće ovaj period i doneti promene u načinu na koji ljudi doživljavaju ljubav, finansije i međuljudske odnose. Za pet znakova, oktobar bi mogao biti posebno značajan mesec za okretanje sebi i jačanje unutrašnje sigurnosti.

1. Ovan

Retrogradna Venera stavlja fokus na tvoj odnos prema finansijama, Ovne. Ako si u ljubavnoj ili poslovnoj vezi, zajednički resursi će tokom narednog meseca biti u prvom planu. Srećom, Mladi Mesec u Vagi, koji nastupa 10. u mesecu, pruža ti sigurnost i snagu kada je reč o komunikaciji sa drugima.

Pluton 15. kreće direktnim hodom, što ovo čini idealnim trenutkom za pregled i doradu svih kreativnih projekata na kojima radiš. Kada Sunce 23. uđe u znak Škorpije, pripremi se za nalet kreativnih ideja i razmišljanje o tome kako da ih sprovedeš u delo. Ipak, budi spreman na rad na više verzija istog projekta, jer Saturn u tvom znaku teži gotovo savršenim rezultatima.

Uprkos tome, ovo je sjajan mesec za usavršavanje veština. Činjenica da Merkur 24. kreće retrogradnim hodom donosi dodatna saznanja dok dublje istražuješ sopstvenu psihu.

Kada se Venera – planeta ljubavi i vladarka tvog polja partnerstva – 25. vrati u znak Vage, verovatno će isplivati neke neraščišćene stvari iz prošlosti vezane za stare ljubavne priče. Ali, više ne dozvoljavaš da te prošlost definiše. U ovom položaju, Venera otkriva šta tvoje srce zaista želi i za šta si spreman da se boriš u ljubavi.

Puni Mesec u Biku, koji nastupa 26., unapređuje tvoj odnos prema materijalnim stvarima. Ovo je takođe miran period posvećen brizi o sebi i negovanju unutrašnjeg deteta. Kada se sve sabere i oduzme, mesec završavaš sa mnogo boljim osećajem nego što si ga započeo, pa se slobodno može reći da u oktobru imaš jedan od najboljih horoskopa.

2. Bik

Venera 3. oktobra kreće retrogradnim hodom kroz tvoje polje partnerstva, što znači da ćeš steći mnogo jasniju predstavu o tome zašto privlačiš određene ljude. Mlad Mesec u Vagi, 10. u mesecu, podstiče te da ojačaš svoj „oklop” i otkriješ svoje talente.

Temelji koje postaviš u narednih šest meseci imaju moć da tvoje snove vinu u visine, pod uslovom da svoje projekte neguješ s ljubavlju i trudom. Savet: kada se Sunce 23. oktobra pridruži Veneri u Škorpiji, sve što radiš u okviru neke grupe verovatno će doneti povoljne rezultate.

Kada Merkur 24. oktobra krene retrogradno, počećeš da otkrivaš stare informacije. Mogu se ponovo pojaviti prijatelji iz prošlosti, kao i bivši ljubavni partneri. To ti pruža sjajnu priliku da zaokružiš stare priče ili kreneš ispočetka, dok se sve više oslobađaš i preuzimaš inicijativu, odbacujući ono što ti više ne služi – što te čini privlačnijim novim ljudima.

Retrogradna Venera se 25. oktobra vraća u znak Vage. To te motiviše da unaprediš svoje svakodnevne navike i budeš više posvećen sebi, Biku. Pun Mesec u tvom znaku, 26. oktobra, veoma je snažan i donosi kraj stresnom periodu emotivnih uspona i padova. Konačno!

3. Vaga

Kao znak kojim vlada Venera, oktobar je ispunjen temama vezanim za partnerstva. Venera 3. oktobra kreće retrogradnim hodom, podstičući te da postaneš sopstvena najveća podrška, dok istovremeno menjaš način razmišljanja i obraćaš više pažnje na to kako razgovaraš sa samim sobom.

Pripremi se za poglavlje u kojem ćeš isceliti rane i rasti kroz iskustva iz prošlosti vezana za prijateljstva i ljubavne veze. Saturn u Ovnu je ove godine imao ključnu ulogu, ukazujući na nedostatke u takvim odnosima. Ipak, Mladi Mesec u Vagi 10. oktobra pokazuje ti kako da preoblikuješ tu priču i povratiš kontrolu.

Kada Merkur krene retrogradno 24. oktobra, a retrogradna Venera se 25. vrati u tvoj znak, tvoj odnos prema sebi ponovo dolazi u prvi plan. Oslobađanje od starih navika može biti neprijatno, ali Venera zapravo želi da ti pomogne.

Puni Mesec u Biku 26. oktobra zaključuje mesec vrednom lekcijom o ljubavi prema sebi. Iako taj proces može biti dug i naporan, ovo je ipak sjajan mesec za tebe, jer učiš da je, uz strpljenje, gotovo sve moguće.

4. Škorpija

Škorpije, spremite se za veoma snažan mesec sa retrogradnom Venerom koja počinje stvari u vašem znaku 3. oktobra. Ova retrogradnost vam zapravo daje jedan od najboljih horoskopa ovog meseca jer ponovo procenjujete ko ste, uključujući veze koje imate i ciljeve kojih se želite držati, dajući vam šansu da se osećate ispunjenije.

Mlad Mesec u Vagi 10. vas priprema da naučite kako da bolje brinete o sebi. Moraćete da date prioritet svojim potrebama i zaštitite svoje granice u vezama. Srećom, Sunce ulazi u vaš horoskopski znak 23., osnažujući vas i dajući vam novi uvid u teme koje vas zanimaju.

To čini ovo dobrim vremenom za pronalaženje rešenja za stare probleme, posebno zato što se Merkur takođe postavlja retrogradno u vašem znaku 24., terajući vas da vidite stvari koje ste ranije propustili.

Kada se Venera vrati retrogradno u Vagu 25., ohrabreni ste da se ponovo povežete sa svojom umetničkom stranom. Ova energija takođe jača vaš odnos sa romantičnim partnerom ili vas ponovo povezuje sa prijateljima, zato samo napred i vodite tu diskusiju koju ste izbegavali. Biće vam lakše da dođete do suštine problema i fokusirate se na rešenja.

Pun Mesec u Biku 26. stavlja fokus na ljubav, posebno na popravku. Nalazite se u fazi obnove, a ovog meseca vam univerzum pruža alate za jačanje ovih veza u budućnosti.

5. Ribe

Važno je napomenuti da oktobar nosi dozu haosa, ali za tebe, kao vodeni znak, to je zapravo savršena energija sa kojom možeš da radiš, Ribe. Upravo zato si se našla na listi znakova sa najboljim horoskopom ovog meseca, čak i ako ti se trenutna situacija ne čini baš sjajnom.

Kao prvo, Venera 3. oktobra kreće retrogradnim hodom kroz znak Škorpije, pripremajući te za nove ideje i avanture. Pred tobom je period od nekoliko nedelja koji zahteva hrabrost i ponovno povezivanje sa onim što ti osvetljava život, jer te Venera podstiče da zađeš duboko u sebe i ponovo otkriješ šta ti donosi suštinu i radost.

Kada Venera 25. oktobra uđe u Vagu, postaćeš svesnija onih oblasti svog života kojima je potrebna posebna pažnja i nega. Venera će te navesti da se suočiš sa neprijatnim pričama iz prošlosti kako bi konačno mogla da ih pustiš i prestaneš da dozvoljavaš prošlosti da upravlja tobom.

Pun Mesec u Biku, 26. oktobra, baca svetlo na tvoje odnose. Konačno ćeš jasno videti koja prijateljstva su vredna borbe, a koji ljudi više nisu u skladu sa tobom. Dok Venera nastavlja da istražuje dublje slojeve pre nego što krene direktnim hodom, zapitaj se kakav kvalitet prijateljstava želiš da neguješ u budućnosti.

(Stil)

BONUS VIDEO: