Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"ONA ZNA ZAŠTO JE TO URADILA": Snežana Đurišić prokomentarisala odlazak Ane Bekute iz takmičenja "Zvezde Granda"

Snežana Đurišić prva stigla na snimanje nove sezone "Zvezda Granda", u kojima ove godine neće biti Ane Bekute.

1789385945_Foto-Snezana-i-Ana.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A./ F.S./ Printscreen/ YouTube - Zvezde Granda
Oglas

Danas počinje snimanje nove sezone "Zvezda Granda", a prva je došla Snežana Đurišić koja je otkrila šta očekuje u novoj sezoni. Ona kaže da se raduje povratku snimanjima.

- Pa nekako ja se ovde osećam kao domaća i tu sam već da ne kažem koliko godina i onda je prirodno da mi nedostaje posle nekog vremena. Odmorila sam se letos, naradila sam se tako da krećemo, rekla je pa dodala:

- Ja se iskreno nadam i molim Bogu da budu ako ne bolji isti kao prošlogodišnji jer smo prošle godine imali divne pevače i divnu decu.

Snežana je prokomentarisala i odlazak Ane Bekute iz Granda.

- Sve će dobro funkcionisati, nema razloga da ne funkcioniše dobro, da čula sam za izmene, ali dobro bože moj, treba poštovati svačiju volju, Ana sigurno zna zašto je to uradila i ne sumnjam u nju. Mislim da je ona procenila da je tako bolje i nek je ona srećna - rekla je za Blic pa se dotakla Sanje Kužet.

- Sanja Kužet već dugo nije tu. Mi se sa Sanjom viđamo i čujemo tako da nekako smo sada navikli na Anu Sević koja je tu otkako je tu od ove godine.

Pevačica od novih kandidata očekuje najbolje.

- Kad bude prošlo nekoliko emisija možemo da pričamo o tome, ne volim da prejudiciram, tek ću sada da uđem da čujem koja su pravila, da vidim šta se dešava pa ćemo da vidimo. Mogu samo da kažem iz iskustva da je produkcija pokazala da dobro i odgovorno radi svoj posao tako da ne sumnjam da su i ove godine odabrali dobre i prave.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas