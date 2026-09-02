OVAKO SE PRAVI NAJSOČNIJI KOLAČ SA ŠLJIVAMA: Jednostavan recept iz bakine kuhinje

Danas vam donosimo recept za jedan izuzetno sočan, mekan i mirisan kolač sa šljivama.
Priprema je veoma jednostavna i brza, a potrebne su vam sasvim obične i jeftine namirnice koje gotovo uvek imamo kod kuće.
Ovaj kolač je idealan kada želite da obradujete porodicu, poslužite nešto ukusno prijateljima ili komšijama uz kafu, ali i kada vam se jednostavno jede nešto slatko. Obilje sočnih šljiva daje mu posebnu svežinu i neodoljiv ukus, dok je testo mekano i vazdušasto.
Ako volite jednostavne starinske kolače sa voćem, ovaj recept obavezno sačuvajte i isprobajte!
Sastojci:
- 3 jajeta
- 200 g brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- rendana korica 1 limuna
- 200 ml jogurta
- 50 ml ulja
- šećer po ukusu
- oko 500 g šljiva
- 1 kesica vanilin šećera
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
Najpre dobro umutite jaja sa šećerom po ukusu, dok smesa ne postane svetla i penasta.
Dodajte prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo, a zatim sipajte jogurt i ulje. Dodajte i rendanu koricu limuna, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.
Pleh obložite papirom za pečenje, sipajte pripremljenu smesu i ravnomerno je rasporedite.
Šljive operite, izvadite koštice, isecite na četvrtine i rasporedite preko testa.
Kolač stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite na 200 stepeni oko 30–40 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatnosmeđu boju.
Pečen kolač izvadite iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Zatim ga pospite vanilin šećerom, a po želji i šećerom u prahu.
Isecite ga na kocke i poslužite. Može se jesti topao, mlak ili potpuno ohlađen.
Kolač je mekan, mirisan, bogat šljivama i neverovatno sočan – pravi domaći slatkiš koji se priprema brzo, jednostavno i bez mnogo troška.
Prijatno!