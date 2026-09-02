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OVAKO SE PRAVI NAJSOČNIJI KOLAČ SA ŠLJIVAMA: Jednostavan recept iz bakine kuhinje

Danas vam donosimo recept za jedan izuzetno sočan, mekan i mirisan kolač sa šljivama.

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Foto: Bakina kuhinja
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Priprema je veoma jednostavna i brza, a potrebne su vam sasvim obične i jeftine namirnice koje gotovo uvek imamo kod kuće.

Ovaj kolač je idealan kada želite da obradujete porodicu, poslužite nešto ukusno prijateljima ili komšijama uz kafu, ali i kada vam se jednostavno jede nešto slatko. Obilje sočnih šljiva daje mu posebnu svežinu i neodoljiv ukus, dok je testo mekano i vazdušasto.

Ako volite jednostavne starinske kolače sa voćem, ovaj recept obavezno sačuvajte i isprobajte!

Sastojci:

  • 3 jajeta
  • 200 g brašna
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • rendana korica 1 limuna
  • 200 ml jogurta
  • 50 ml ulja
  • šećer po ukusu
  • oko 500 g šljiva
  • 1 kesica vanilin šećera
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:

Najpre dobro umutite jaja sa šećerom po ukusu, dok smesa ne postane svetla i penasta.

Dodajte prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo, a zatim sipajte jogurt i ulje. Dodajte i rendanu koricu limuna, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Pleh obložite papirom za pečenje, sipajte pripremljenu smesu i ravnomerno je rasporedite.

Šljive operite, izvadite koštice, isecite na četvrtine i rasporedite preko testa.

Kolač stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite na 200 stepeni oko 30–40 minuta, odnosno dok ne dobije lepu zlatnosmeđu boju.

Pečen kolač izvadite iz rerne i ostavite nekoliko minuta da se prohladi. Zatim ga pospite vanilin šećerom, a po želji i šećerom u prahu.

Isecite ga na kocke i poslužite. Može se jesti topao, mlak ili potpuno ohlađen.

Kolač je mekan, mirisan, bogat šljivama i neverovatno sočan – pravi domaći slatkiš koji se priprema brzo, jednostavno i bez mnogo troška.

Prijatno!

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