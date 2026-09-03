RECEPT ZA STARI MAKEDONSKI AJVAR: Glavna razlika je u jednom sastojku

Isprobajte ajvar iz Makedonije, koji važi za najukusniji namaz

Makedonski ajvar važi za najukusniji i najsočniji namaz. Sve što treba da radite je da sa pažnjom pratite smernice koje smo za vas pripremili:

Sastojci za ajvar:

10 kg crvene paprike;

3 velika plava patlidžana;

5 dcl ulja;

so po želji;

1 velika kašika šećera

Priprema:

Papriku ispecite na ringli smederevca ili je ispecite u rerni, odmah nakon pečenja je stavljajte u plastične vrećice na par minuta kako bi omekšala što će olakšati skidanje kore. Kad se malo ohladi svaku papriku ogulite i očistite od semenki, pa ih složite u veliki ocedživač ili mrežastu vreću koju ćete zakačiti da bise paprike ocedile (potrebno je najmanje 3 sata za ceđenje).

Patlidžane pecite isto kao paprike, potom ih isto kao paprike zadržite kratko u vrećici i potom ogulite, te ostavite da se cede.

Oceđene paprike i patlidžan sameljite na ručnom aparatu za mlevenje mesa, te sve prebacite u veliki lonac i stavite na laganu vatru.

Tokom kuvanja smesu neprestano mešajte, a ulje postepeno dolivajte po 1 dcl svakih 20 minuta, mešajte neprestano jer ulje ne sme izbiti na površinu. Način na koji je najlakše proveriti da li je ajvar gotov je prelaz drvenom kašikom po dnu lonca nakon čega se treba stvoriti put od kašike, tj. morete da vidite dno šerpe.

So i šećer dodajte pri samom kraju, tj. zadnjih 20 minuta kuvanja.

U međuvremenu dok se ajvar kuva, potrebno je da pripremite tegle. Čiste tegle zagrejte u rerni na 50 stepeni i u njih sipajte ajvar dok je još topao. Na vrh svake napunjene tegle stavite malo ulja i zatvorite poklopcem, te ostavite u kutiju i prekrijte sa stolnjakom.Ostavite ih prekrivene da se postepeno hlade 24 sata, te ih potom ostavite na hladno i mračno mesto.

(Stil)

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