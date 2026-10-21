PET GODINA VEROVALA DA IMA NEIZLEČIVU BOLEST, A ONDA ŠOK! Glumici (54) konačno saopštili istinu, ali sreća je izostala

Kristina Eplgejt je otkrila u svom podkastu da zapravo nema multipla sklerozu, uprkos ranijoj dijagnozi.

Posle sedmomesečne pauze u snimanju podkasta zbog zdravstvenih problema, Kristina Eplgejt je kroz suze iznela ovo otkriće u epizodi podeljenoj na dva dela, navodeći da se do saznanja došlo zahvaljujući novoj tehnologiji.

"Ovo možda zvuči kao sjajna vest, ali za mene to znači da sam se vratila na početak”, rekla je i naglasila: "Teško je opisati trenutak kada je moja lekark] ušla u sobu i rekla: ’Čestitam, nemate MS’".

Glumica je izjavila da zbog ove vesti "uopšte nije srećna”.

"Ne događa se da vam postave pogrešnu dijagnozu, a da onda odjednom budete bolje. Nisam bolje... Štaviše, u nekim pogledima mi je čak i gore. Vratila sam se na početak – i dalje ne znam šta mi se zapravo dešava", istakla je, prenosi Variety.

Holivudska zvezda saopštila je 2021. da joj je dijagnostikovana multipla skleroza, a posle snimanja serije "Dead to Me”, naredne godine, povukla se iz sveta glume. Od tada je postala snažan zagovornik osoba koje boluju od ove bolesti, koja uzrokuje oštećenja centralnog nervnog sistema pa je pokrenula podkast "MeSsy” zajedno sa glumicom Džejmi-Lin Sigler, kako bi podelila svoje iskustvo i podigla svest o ovoj bolesti.

Iako je saznala da joj je dijagnoza bila pogrešna, ističe da su simptomi i dalje prisutni, a njena bolest je sada postala prava misterija."Imam apsolutno sve simptome koje imaju ljudi sa MS-om. Baš svaki simptom. Sada obe znamo da postoji mnogo stanja koja imitiraju MS – mnogo različitih stvari".

Dodala je da je broj pogrešnih dijagnoza kada je u pitanju MS zaista veliki. "Sada je jasno da je reč o nečemu sasvim drugom. Nešto drugo je u pitanju", poručila je i nastavila:

"Čudno je, jer imam osećaj kao da sam sve izneverila (nakon što je postala tako veliki zagovornik zajednice obolelih od multiple skleroze). Rekla je da je i dalje u "stanju šoka”, dodajući: "To je potpuni haos u glavi. To je čudan osećaj, jer sam postala, kao i ti, svojevrsni simbol MS-a. Imala sam razlog. Imala sam, je*ote, razlog zašto mi je svaki dan bio užasan. A sada nemam razlog, što je veoma uznemirujuće i zaista me zbunjuje".

U drugom delu epizode ​​podkasta, Eplgejt je postala emotivna dok je razmišljala o proteklih pet godina i o tome koliko je sada zbunjena.

"Zbog toga sam prošla kroz tešku depresiju. Ali izgubila sam sve. Izgubila sam posao... To mi je zaustavilo život. I dalje moram da koristim invalidska kolica kada idem kod lekara. Ne mogu da prošetam od automobila do ordinacije. Još uvek sam u ovoj situaciji. Ništa se magično nije dogodilo kada je ona rekla: ’Nemate MS.’ Ništa magično se nije desilo", zaključila je.

Pojašnjenja radi, multipla skleroza (MS) je hronična, autoimuna i neurodegenerativna bolest centralnog nervnog sistema odnosno mozga i kičmene moždine, usled koje imuni sistem greškom napada mijelin, zaštitni omotač nervnih vlakana.

Najčešći simptomi su: slabost i trnjenje u rukama ili nogama, problemi sa vidom (zamagljen ili dvostruk vid, gubitak oštrine), gubitak ravnoteže i vrtoglavice, hronični umor i iscrpljenost kao i grčevi u mišićima.

Tačan uzrok bolesti nije u potpunosti poznat, ali se smatra kombinacijom genetske predispozicije i spoljnih faktora kao što su infekcija Epstein-Barr virusom ili nizak nivo vitamina D. Procenjuje se da od multiple skleroze boluje između 9.000 i 12.000 ljudi.

(Blic Žena)

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