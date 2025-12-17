PITALI ORLANDA BLUMA NA ULICI ŠTA ĆE NAKON RASKIDA: "Tražim partnerku sa stilom i novcem"

Ni Orlando Blum ne gubi vreme kad je reč o novoj ljubavnoj vezi. Sada je otkrio koje kvalitete traži kod svoje buduće drage.

Nakon što je Kejti Peri ozvaničila vezu sa Džastinom Trudoom, njen bivši dragi Orlando Blum je odlučio da se i on baci u potragu za novom partnerkom.

Glumac je u TikTok videu za "People Gallery" odgovorio na škakljivo pitanje koje glasi: "Da li bi radije imao partnerku sa stilom ili s novcem?"

Orlando je uspeo da se "pametno izvuče", te je na duhovit način odgovorio.

"Oboje", našalio se, a zatim dodao: "Moram da odaberem samo jedno?" Time je jasno stavio do znanja šta mu je važno u ljubavnom životu.

Podelio je i par saveta svima koji prolaze kroz težak ljubavni period.

"Delujte, ustanite, neka vam to bude rutina. Uđite u svoje telo, izađite iz glave. Ako ste u glavi, uđite u svoje telo i delujte i nastavite da stvarate", zaključio je.

Iako se bivši ljubavnici nisu oglašavali povodom raskida veze, njihovi postupci govore više nego što bi trebalo. Blum ovde govori da prolazi kroz težak period, ali da radom na sebi uspeva da skrene misli.

Sa druge strane, Kejti je objavila singl "Bandaids" koji navodno daje razloge zašto je usledio kraj njihove dugogodišnje romanse.