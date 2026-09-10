"PLAŠIM SE DA ĆU POVREDITI ĆERKU": Voditeljka se suočava sa velikim problemom još od kada je imala 12 godina

Otvoreno je progovorila o tome kako izgledaju njene noći, kao i o velikom strahu koji ima za svoju ćerku.

Voditeljka Tamara Grujić bori se sa mesečarenjem još od svoje 12-e godine, a tokom noćnih epizoda susretala se sa nesvakidašnjim i neprijatnim situacijama. Otvoreno je progovorila o tome kako izgledaju njene noći, o velikom strahu koji ima za svoju ćerku, ali i anegdoti sa snimanja kada je usred noći zaspala u krevetu svog kolege.

Tamara Grujić istakla je da se sa problemom mesečarenja suočava od 12. godine, odnosno od perioda puberteta, dok je njen otac zbog toga stalno bio zabrinut. Kako navodi, niko ne zna kako je sve počelo, a o ovom problemu ranije nije razgovarala sa psihijatrima niti prijateljima.

- Imala sam periode u svom životu kada sam mesečarila. Prvi put se desilo to sa 12 godina i trajalo je neko vreme. Uglavnom kažu da to izaziva stres, i meni se to intenzivnije dešavalo kada sam bila pod većim pritiskom - rekla je voditeljka.

"Ostanem ispred zatvorenih vrata"

Voditeljka je dodala da joj je suprug najveća podrška tokom noćnih epizoda, ali je primetila i da bi njena ćerka mogla krenuti njenim stopama. Dešava se da se devojčica već odmalena ujutru podigne iz kreveta, gleda levo-desno, kaže nešto i vrati se da spava.

Opisujući kako izgledaju situacije kada "zabaguje" u toku noći, Tamara objašnjava da nikada nije izlazila napolje iz objekta u kom se nalazi, čega se inače veoma plaši. Međutim, dezorijentacija u prostoru pravi joj ozbiljne poteškoće.

- Kada mi se ide u toalet, ako su vrata zatvorena, ja ostanem ispred. Ako se neko od ukućana probudi i shvati šta se dešava, otvori mi vrata - nekada su to bili otac i majka, a sada suprug. Sačekaju me i vrate u krevet. Dešavalo mi se i da ustanem, odem u ćošak ili udarim u zid i tu ostanem, ili da odem u toalet i ne umem da se vratim - ispričala je Tamara.

Greškom ušla u sobu kod tonca i zaspala u njegovom krevetu

Posebno upečatljiva situacija dogodila se tokom snimanja emisije "Radna akcija", kada članovi ekipe na nedeljnom nivou menjaju hotele. Zbog uskih hodnika i identičnih soba, Tamara je po izlasku iz toaleta promašila svoju sobu i ušla kod kolege tonca.

- Počela sam da mu pričam šta sve sutra treba da snimimo, a čovek se prestravio jer sam mu govorila o snimanju od pre dve godine. Kada sam mu sve ispričala, legla sam pored njega i zaspala - prisetila se voditeljka.

Dok je ona spavala u koleginom krevetu, njen suprug i prijatelj arhitekta tražili su je po hotelu puna dva sata. Sutradan ujutru voditeljka je bila besna na supruga jer je zaspao pre nego što ju je pronašao, ali i na tonca što joj je dozvolio da legne u njegov krevet.

"Plašim se da je ne odvedem negde"

Iako se do sada nije lečila od mesečarenja, Tamara navodi da planira da se obrati stručnim licima, naročito nakon saznanja da bi trebalo da snimi glavu jer to u nekim slučajevima može ukazivati na stanje pred epilepsiju.

- Uplašila sam se nekoliko puta da ću ćerku povrediti na neki način dok mesečarim. Može da mi se desi da je uzmem i odvedem negde, i to me strašno plaši. Ono što je najinteresantnije jeste da se ujutru stvarno ničega ne sećam - zaključila je Tamara Grujić.

(Blic)

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