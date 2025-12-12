POJAVILO SE PISMO PRINCEZE DAJANE STARO 30 GODINA: Vidovnjakinji koja je prorekla da će upoznati Dodija, samo je njoj verovala!

Princeza Dajana se nije, za razliku od ostalih članova britanske kraljevske porodice, stidela da pokaže svoju emotivnu stranu, a s mnogo ljubavi i zahvalnosti se u oktobru 1995. obratila Riti, proročici s kojom je imala topao odnos.

Krajem avgusta 1997. godine svet je zanemeo nakon što su svetski mediji preneli vest da je princeza Dajana u Parizu poginula u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u tunelu.

Od prvog trenutka otvorila su se brojna pitanja: kako je do udesa došlo, ko snosi odgovornost, da li je reč o nesreći ili nečemu mnogo mračnijem? Zašto se jedini preživeli u automobilu gotovo ničega ne seća? Je li princeza mogla da se spase? Ima li istine u tvrdnjama da je Dajana predosećala da joj preti opasnost? I posle skoro tri decenije, mnoga pitanja su ostala bez odgovora.

Zato ne iznenađuje što je "princeza iz naroda" i danas svakodnevno tema širom sveta, a mediji pokušavaju da dođu do ranije nepoznatih detalja, fotografija i prepiske.

Princeza Dajana je godinama posećivala astrologe, numerologe, proroke, medijume...

Sada se pojavilo jedno takvo staro pismo, koje je princeza Dajana poslala svojoj vidovnjakinji Riti Rodžers 1995. godine. Poznato je da je ledi Di bila opsednuta astrologijom, tarot kartama, numerologijom i drugim oblicima predviđanja budućnosti.

Rita, inače bliska prijateljica Sare Ferguson, nekadašnje vojvotkinje od Jorka i bivše supruge nekadašnjeg princa Endrua, i ona je upoznala princezu Dajanu s njom. Ona je ranije ispričala da ju je princeza od Velsa najpre zavala telefonom da razgovaraju o tome šta "vidi" u njenoj budućnosti, a tvrdi da je ledi Di umela da prepozna prevarante.

– Godinama je Dajana prolazila kroz vrata mnogih astrologa, iscelitelja, numerologa, čitača tarota, vidovnjaka i duhovnih savetnika. Većina joj je rekla ono što je već znala: da je muž vara sa starom ljubavlju – kaže Rita.

Kako ona tvrdi, Dajani je predvidela da će početi da se zabavlja sa strancem čije ime počinje slovom D, malo pre nego što je princeza upoznala Dodija al Fajeda. Zbog toga što ga je Dajani najavila Rita, Dodi je želeo da upozna Ritu, što se i dogodilo 12. avgusta 1997. godine.

Pismo princeze Dajane vidovnjakinji

Međutim, i mnogo pre toga je princeza bila zadovoljna razgovorima sa svojom omiljenom vidovnjakinjom, pa je 23. oktobra 1995 Dajana poslala Riti pismo zahvalnosti, što je činila često.

– Ovo pismo je trebalo da napišem odavno, ali dolazi iz srca – počela je Dajana. – Strašno sam želela da znaš koliko cenim naše razgovore i da, posle svega što daješ drugima, uvek nalaziš vremena za ovog Raka! Ti si, Rita, izuzetno ljubazna i velikodušna prema meni, a ja to cenim. Hvala ti.

Pismo se pruža na dve strane, potpisano je rečima "S ljubavlju, Dajana", a nedavno je iz privatne kolekcije ponuđeno za prodaju na aukciji.

Procenjeno je da vredi između 1.500 i 2.000 funti, a na tržištu se prvi put pojavilo pre nekoliko godina.

Blizak odnos s vidovnjakinjom

Princeza Dajana se navodno konsultovala s Ritom Rodžers i pred čuveni intervju koji je dala za "Panoramu", a vidovnjakinja romskog porekla, koja je danas u 80-im, ispričala je da ju je princeza zvala jednom nedeljno i da čuje kako je i da dobije svoju redovnu prognozu.

– Kad bi došla da me vidi, zagrlila bi me. Uvek mi je ostavljala poklon... Tako smo se smejale, imale smo fantastičan odnos – kaže danas Rita Rodžers. – Rekla sam joj je da će na vodi upoznati čoveka stranog porekla čije ime počinje na D. Nedugo potom, pozvala me je i rekla: "Rita, pogodi gde sam! Na jahti s muškarcem kog sam upravo upoznala, zove se Dodi al Fajed".

(Glossy)

BONUS VIDEO: