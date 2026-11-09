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POLICIJA PREKINULA ŽURKU NA IMANJU DžEJMIJA FOKSA: Jedna osoba završila izbodena, ćerka glumca bila domaćin (FOTO)

Snimci sa događaja na imanju slavnog glumca, koji je organizovala Anelise Foks, prikazuju više osoba sa lisicama na rukama, dok policajci naređuju okupljenima da napuste imanje.

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Foto: Hancock/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Zabava povodom Noći veštica u luksuznoj vili glumca Džejmija Foksa u Kaliforniji završila se policijskom intervencijom. Prema navodima stranih medija, jedna osoba zadobila je ubodnu ranu u predelu vrata, dok je više gostiju privedeno.

Policija je intervenisala u subotu na imanju u mestu Taousand Ouks, gde je održana tradicionalna žurka SKVLK Fest, koju je organizovala glumčeva 18-godišnja ćerka Anelise.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Portparol kancelarije šerifa okruga Ventura potvrdio je da su policajci pozvani na imanje i da je jedna maloletna osoba uhapšena. Policijski izvori su za TMZ naveli da je muškarac zadobio površinsku ubodnu ranu na vratu, zbog koje mu je medicinska pomoć ukazana na licu mesta. Drugi muškarac navodno je priveden zbog sumnje na napad smrtonosnim oružjem.

Policija rasterala stotine gostiju

Snimci sa događaja prikazuju više osoba sa lisicama na rukama, dok policajci naređuju okupljenima da napuste imanje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Za sada nije poznato da li je Džejmi Foks bio prisutan u trenutku incidenta, ali je na svom Instagram profilu podelio snimke sa zabave. Među izvođačima koji su nastupali bili su reper Ofset, di-džej Stivi Džej i OhGeesi.

I prošlogodišnja žurka završila se incidentom

Ovo nije prvi put da se na Foksovoj zabavi dogodio incident. I prošle godine glumac je morao javno da reaguje nakon što je neko iz publike tokom nastupa bacio predmet prema reperki Glorili.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Zašto biste bacali nešto na pozornicu? Zašto? Ovo je besplatno. Ne zaslužujete ovo sr*nje", poručio je tada vidno razočarani glumac.

Foks je luksuzno imanje kupio 2007. godine za 10,5 miliona dolara. Vila raspolaže sa deset spavaćih soba i 12 kupatila, a u okviru poseda nalaze se i teretana, teniski tereni i bazen olimpijskih dimenzija.

(Index/MONDO)

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