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POZNATI BRITANSKI GLUMAC NA SUDU ZBOG OPTUŽBI ZA SILOVANJA: Tužilaštvo iznelo jezive detalje

Rasel Brend, nekada jedan od najpoznatijih britanskih glumaca, optužen je za silovanje i se*ksualne napade, a suđenje je počelo juče.

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Foto: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia
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Komičar (51) optužen je za tri slučaja silovanja, tri slučaja se*sualnog napada i jedan slučaj nepristojnog napada, počinjeno u periodu između 1999. i 2009. godine, a sve što mu se stavlja na teren je negirao u britanskom sudu. 

Tužiteljka Riel Karmi-Džons je u uvodnoj reči istakla da su se nedozvoljene radnje dešavale na različitim lokacijama od hotelskih soba i TV studija do toaleta u barovima, a okarakterisala je glumca kao "predatora koji je  ciljao mlade i ranjive žene". 

Po njenim rečima, optuženi je 1999. godine silovao ženu u hotelskoj sobi tokom konferencije Laburističke stranke, nakon čega se ponašao kao da se ništa nije dogodilo. Dve godine kasnije radnica televizijske kuće MTV posvedočila je da ju je Brend hvatao za ruku i pokušao nasilno uvuče u muški toalet.

Tužilaštvo je navelo da žrtve u datom trenutku nisu prijavile slučajeve policiji iz ličnih razloga, ali da su istupile nakon medijskih izveštaja i dokumentarne emisije iz 2023. godine.


 

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