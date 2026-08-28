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PRINC HARI I MEGAN MARKL SE NISU NI RASPAKOVALI OVO IH SAČEKALO: Stiglo hitno saopštenje princa Vilijama i Kejt Midlton

Danima su ćutali, nisu davali nikakve informacije, ali sada ih je velika tuga naterala da se oglase u javnosti

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Foto: Profimedia/ ZUMA Press Wire, Shutterstock Editorial
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Princ Vilijam i princeza Kejt Midlton prekinuli su odmor kako bi se oglasili povodom katastrofalnih poplava u Nepalu, a njihovo saopštenje stiglo je samo nekoliko sati nakon što su princ Hari i Megan Markl stigli u Veliku Britaniju.

Kraljevski par je izrazio duboku potresenost zbog razmera katastrofe na granici Nepala i Kine, gde se stotine ljudi vode kao nestale, dok je veliki broj osoba izgubio život.

- Razmere razaranja duž granice Nepala i Kine su šokantne. Mislimo na sve koji su pogođeni ovom strašnom katastrofom - poručili su Vilijam i Kejt u poruci potpisanoj njihovim inicijalima.

Posebno su izrazili saosećanje sa porodicama koje u agoniji čekaju vesti o svojim najbližima, kao i sa zajednicama koje su suočene sa ogromnim gubicima.

- Neverovatno smo zahvalni svima koji rade u tako opasnim uslovima kako bi spasili ljude i pružili pomoć onima koji su pogođeni - naveli su.

Saopštenje je usledilo svega dan nakon što su princ Hari i Megan Markl stigli u Veliku Britaniju.

Vilijam i Kejt se za sada nisu javno oglašavali o povratku vojvode i vojvotkinje od Saseksa, pa je poruka o katastrofi u Nepalu ujedno njihovo prvo javno saopštenje otkako je potvrđeno da su se Hari i Megan vratili na britansko tlo.

Prema navodima iz teksta, Vilijam, Kejt i njihovo troje dece prethodno su proveli nedelju dana na Balmoralu, a imanje su napustili u četvrtak.

Katastrofalne poplave odnele stotine života

Prema navodima iz izveštaja, više od 900 ljudi vodi se kao nestalo, dok je najmanje 359 osoba stradalo u ogromnim bujičnim poplavama na granici Nepala i Tibeta.

Spasioci nastavljaju potragu za preživelima, dok su kuće i putevi uništeni, a mostovi odneti. Kao jedan od uzroka navode se urušavanje glečera i bujični tokovi sa nanosima, uz upozorenje da postoji mogućnost novih poplava.

Među nestalima se nalaze i strani državljani, uključujući 33 britanska državljanina, navodi se u tekstu.

(Glossy)

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