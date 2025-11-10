PRIRODNI SAVEZNICI PROTIV STRESA: Dva vitamina smiruju telo i um

Smatra se da ovaj duo vraća ravnotežu

Nizak nivo magnezijuma ili vitamina D može povećati rizik od anksioznosti, a poboljšanje nivoa uzimanjem suplemenata ili konzumiranjem određene hrane može pomoći da se osećanja anksioznosti smanje, piše Health.

Kako kombinovanje magnezijuma i vitamina D utiče na anksioznost?

Magnezijum i vitamin D mogu pomoći u smanjenju nivoa stresa i anksioznosti.

Magnezijum pomaže telu da reaguje na fizički i mentalni stres. Unos dovoljne količine magnezijuma može pomoći u smanjenju nivoa hormona stresa kortizola u vašem telu. S druge strane, nizak nivo magnezijuma može povećati nivo stresa u telu.

Umiruje nervni sistem

Ovaj mineral pomaže u regulaciji neurotransmitera (hemijskih glasnika u mozgu) posebno GABA (gama-aminobuterne kiseline), koja smiruje moždanu aktivnosti.

Smanjuje nivo kortizola (hormona stresa)

Kada smo pod stresom, telo troši više magnezijuma. Aka ga nema dovoljno, kortizol ostaje povišen duže vreme.

Vitamin D i anksioznost

Vitamin D utiče na funkciju neurotransmitera, posebno serotonina i dopamina, koji su ključni za dobro raspoloženje. Takođe deluje i na lučenje kortizola.

Mnoge studije sugerišu da uzimanje vitamina D može poboljšati anksioznost i povezane simptome. Odrasli sa generalizovanim anksioznim poremećajem koji su uzimali vitamin D jednom nedeljno tokom tri meseca videli su značajno poboljšanje simptoma anksioznosti i nivoa serotonina, piše Health.

