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PROVERITE DA LI VAM TREBA NOVI JASTUK: Trik od 30 sekundi će vam sve reći

Ukoliko se budite sa bolom u ramenima i leđima, proverite da li je vašem jastuku prošao "rok"

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Foto: Deposit/ Vadymvdrobot
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Jastuci su predmeti o kojime često ne razmišljamo previše. U momentu kada počnu da nas bole vrat i leđa nakon buđenja počinjemo da razmišljamo o mogućim uzrocima, pa onda dolazimo i do "problema" jastuka.

Pa, kako da znate kada je vreme da ga promenite?

Budite se sa bolom

Ukoliko se ovo dešava sve češće trebalo bi da razmislite o promeni jastuka.

- Kako jastuci stare, počinju da se kvare i pružaju manje podrške. Nepravilna podrška može izazvati probleme sa vratom, leđima i ramenima. Takođe može ostaviti osećaj ukočenosti ujutru i uzrokovati glavobolje - objašnjava strulnjak Keren Ju, za The Spruce.

Izgubio je oblik

Postoji određeni test koji može da bude od koristi za utvrđivanje da li jastuk treba da promenite.

- Presavijte jastuk na pola i držite oko 30 sekundi. Kada ga otpustite, jastuk bi trebalo da se vrati u svoj normalan oblik. Ako se ne vrati, onda je vreme da kupite novi - objašnjava Ju.

Više nije pahuljast i udoban

Ako vaš jastuk, zagjedno sa oblikom, više ne izgleda pahuljato kakav je bio, vreme je za novi. Odvojite malo vremena da primetite i razmislite o tome da li vam jastuk pruža neophodnu udobnost ili vam u toku noći izaziva napetost jer ne možete da se namestite.

Rok trajanja

Da li ste znali da i jastuci imaju rok trajanja? Iako zvuči čudno, ova vremenska ograničenja  nisu rezervisana samo za predmete u vašem frižideru. Oznake mnogih jastuka takođe imaju datum koji je dobar pokazatelj kada treba da kupite novi.

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