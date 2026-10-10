PRVU LJUBAV MU UBILI NA KUĆNOM PRAGU, A OTAC MU IZVRŠIO SAMOUBISTVO: Život poznatog pevača obeležile velike tragedije

Božo Vrećo je poznati sevdalinka umetnik čiji je život obeležen teškim porodičnim i ličnim tragedijama.

Interpretator i autor sevdalinki Božo Vrećo danas važi za jednog od najimpresivnijih umetnika na našim prostorima, ali njegov život obeležile su teške porodične tragedije i zdravstveni izazovi. Od ranog gubitka oca, preko tragične smrti prve ljubavi tokom rata, pa sve do borbe sa epilepsijom, poznati pevač je sve svoje ožiljke pretvorio u stihove i muziku.

Božo Vrećo rođen je 18. oktobra 1983. godine u Foči, a danas živi i radi u Sarajevu. Odrastao je uz majku i dve starije sestre, nakon što ga je u najranijem detinjstvu zadesila velika tragedija, kada mu je otac izvršio samoubistvo.

- Moj otac je izvršio samoubistvo, a majka je tu morala da zauzme dvostruku ulogu i bude snažna za oboje. Izvela me je na pravi put, da budem dobra osoba... Svi ti ožiljci su se pretvorili u moje pesme. Svakako je bilo teško, ali Bog se postara za sve i sve kockice postavi na svoje mesto - govorio je Božo svojevremeno za medije.

Kako je sam pevač ranije istakao, svi ti teški trenuci i bolni ožiljci iz detinjstva pretvorili su se u njegove pesme.

Prva ljubav ubijena na kućnom pragu

Pored ranog gubitka oca, život umetnika obeležila je još jedna strašna tragedija. NJegova prva ljubav, devojka Elma, koja je bila dve godine starija od njega i kojoj je posvetio pesmu, ubijena je tokom rata u Foči, na samom kućnom pragu.

- Ona je bila dve godine starija od mene, to je moja prva ljubav. Ubijena je u Foči, na kućnom pragu. Nije joj se moglo pomoći, jedino se mogla pozvati Hitna pomoć, koja je, naravno, kasnila. Svuda okolo je bila ta vojska koja dolazi da napravi nemir i ostavi iza sebe pustoš. Dok ona zaziva majku i umire, ja to sve u sebi doživljavam kao deo svog umiranja.

Borba sa epilepsijom

Uz bolne emotivne i porodične gubitke, Božo Vrećo se od svoje 18. godine suočavao i sa epilepsijom.

Lek za svoje zdravstveno stanje pronašao je u posvećenosti Bogu, fokusiranju na umetnost i životu bez stresa. Istakao je da ga je božanska milost izlečila, a pesma regenerisala, naglašavajući da umetnost za njega ima božansku komponentu isceljenja.

(Blic)

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