Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"RAŠA JE TREBALO DA BUDE AVANTURA": Goca Tržan priznala da nije imala ozbiljne planove sa sadašnjim suprugom

Raša Novaković ušao je tiho i iznenada u život pevačice, a ubrzo joj je postao sve.

1786864643_1774941226_1750329718_100397_goca-trzan-23052024-0055_f.jpg
Foto: Ataimages.rs/ M.P.
Oglas

Goca Tržan i Raša Novaković imaju neobično lepo ljubavnu priču, koja u početku nije bila zamišljena tako, bar sa Gocine strane.

Pevačica uživa u srećnom braku sa bubnjarem, a nedavno su proslavili godišnjicu ljubavi.

Početak ljubavi

Goca se 2011. razvela od Ivana Marinkovića i nakon toga je želela da se malo opusti i zaboravi na neuspešnu bračnu epizodu, pa je, kako je pričala, imala u planu ljubavne avanture.

Međutim, sudbina je htela drugačije...

Raša je u jednom momentu došao u Gocin bend, kao novi bubnjar. I tako su se upoznali.

- Došao je u moj bend kao novi član i imao je 23 godine. On je za mene bio klinac - pričala je svojevremeno Goca.

Tržanova je tada imala 37 godina i nije očekivala da uplovi u ozbiljnu vezi sa Rašom, ali...

Radomir nije odustajao od svoje namere i malo po malo, on je uspeo da osvoji pevačicino srce.

Venčanje

Prvo su uplovili u ozbiljniju vezu, a onda su nakon četiri godine rešili da stanu i na ludi kamen.

Tržanova je kasnije iskreno objasnila da zaista u početku nije očekivala iskrenu ljubav, ali...

- Na početku, barem što se mene tiče, to nije trebalo da bude ni brak ni veza na duže staze, to je trebalo da bude jedna s*ksualna avantura koja će da mi nahrani ego, ali ispostavilo se drugačije - kaže Goca.

Iako se nije tome nadala, Goca je kasnije priznala da nije ušla u ozbiljnu vezu sa Rašom, nikada ne bi proživela najlepših 11 godina svog života.

Prava ljubav

Kako je više puta pričala, tada je spoznala šta je prava ljubav. Priznaje da je bilo turbulencija, no, sve su ih zajedno pregrmeli.

Raša joj često daje brojne komplimente, što pevačici, ne krije, prija.

- Što kaže moj suprug, to je možda nešto najlepše što mi je u životu rekao a s obzriom na to da mi svaki dan govori kako sam dobra riba, kako imam lepa stopala, kako imam dobro du*e... meni je ego stalno napunjen - pričala je Goca.

Potomstvo

Goca ima ćerku iz prvog braka Lenu, ali ona želi sa Rašom još jedno dete. Bili su na vantelesnoj oplodnji, koja nažalost, nije uspela.

- Najbolja stvar koju mi je rekao je kada smo se vratili iz Praga i kada nam nije uspela vantelesna oplodnja predposlednji put... Nikada neću zaboraviti, vozili smo se autom i on je rekao: "Žuiza", tako me on zove: "Baš me briga da li ću imati svoje biološko dete, ono što je najbitnije to smo ti i ja. Jer i Lena, koja sada već ima 15 godina će jednog dana samo da ode, da nas ostavi, da ide svojim putem i da pravi svoju porodicu i to dete ako ga dobijemo ili ne dobijemo bi otišlo i ostavilo nas... Ja neću da izgubim tebe" - pričala je Tržanova ranije.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas