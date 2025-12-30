RASKINULA SA KRISOM MARTINOM, PA ZAVRŠILA NA VEČERI SA NJEGOVIM KOLEGOM: 8 godina mlađim! (FOTO)

Dakota Džonson je navodno ponovo zaljubljena, a glasine su podgrejale fotografije nastale tokom prisne večere s popularnim pevačem umetničkog imena Role Model.

Glumica Dakota Džonson (36) pre nekoliko meseci je raskinula dugogodišnju vezu s Krisom Martinom, frontmenom grupe "Coldplay", a sada se šuška da je ponovo zaljubljena.

Zvezda filmskog serijala "50 nijansi sive" uhvaćena je na večeri s pevačem koji nastupa pod imenom Role Model (28), a čije pravo ime je Taker Pilsburi, pa su glasine o njihovoj romansi sve jače. Snimljeni su tokom prazničnog druženja s prijateljima, a ekskluzivne fotografije je objavio TMZ.

I nakon neuspele ljubavi s popularnim pevačem, Dakota izgleda ponovo nije mogla da odoli muzičaru, ovog puta 28-godišnjem pevaču s kojim je sedela u romantičnoj atmosferi - uz sveće. Izvor za pomenuti medij tvrdi da su bili vrlo prisni i da su se tokom večeri mazili, što je podgrejalo glasine da su novi slavni par.

Glumica je ovih prazničnih dana često u javnosti. Nedavno je uhvaćena u šopingu sa svojom slavnom majkom, holivudskom zvezdom Melani Grifit, a potom su je paparaci primetili i na treningu.

Čini se da joj pauza tokom praznika prija, naročito nakon vrlo uspešne godine koja je za nama. Objavila je dva filma, a za 2026. godinu najavljen je novi obećavajući projekat - "Verity".

(Super žena)

