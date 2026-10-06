RECEPT ZA JAPANSKI ČIZKEJK: Desert koji liči na oblak

Zamislite kolač toliko lagan, toliko vazdušast, da nestaje sa nepca već pri prvom zalogaju.

Japanski čizkejk nije običan kolač – to je prava mala gastronomska senzacija, desert koji spaja svilenkastu kremastost sira sa teksturom nežnijom od pene. Rezultat? Slatko iskustvo koje podseća na oblak, ali sa punim, bogatim ukusom.

Za razliku od klasičnog čizkejka, koji je gust i intenzivan, japanska verzija osvaja suptilnošću. Lagana struktura, diskretna slatkoća i blaga citrusna nota čine ga savršenim izborom za svako doba dana – od elegantne popodnevne pauze uz kafu do sofisticiranog završetka večere.

Sastojci

160 g krem sira

80 g kristal šećera

50 ml mleka

30 g brašna

20 g maslaca

10 g kukuruznog skroba

4 jaja

malo limunove korice i kašičica limunovog soka

Priprema – korak po korak do savršene vazdušaste teksture

Krem sir treba da bude na sobnoj temperaturi kako bi se lako pretvorio u glatku, svilenkastu masu bez grudvica. Meša se dok ne postane potpuno kremast i ujednačen.

Maslac se blago topi na pari – voda treba da bude topla, ali ne i da ključa. Cilj je da maslac omekša i sjedini se sa sirom u baršunastu, gustu kremu, teksture slične laganom bešamelu. Dodaje se mleko, pa se sve pažljivo meša kako bi se dobila homogena smesa.

U sledećem koraku umešavaju se brašno i kukuruzni skrob, a potom i malo rendane limunove korice koja daje diskretnu, osvežavajuću aromu.

Posebna pažnja posvećuje se belancima – upravo ona daju ovom kolaču prepoznatljivu „oblačastu“ strukturu. Umute se sa kašičicom limunovog soka na nižoj brzini dok se ne formiraju sitni, gusti mehurići. Šećer se dodaje postepeno, u tri navrata, uz lagano pojačavanje brzine miksanja. Na kraju se umeša prstohvat kreme od tartara, a smesa treba da bude čvrsta, ali i dalje nežna i sjajna – nikako suva ili previše gusta.

Umućena belanca se pažljivo, u nekoliko tura, sjedine sa kremastom bazom laganim pokretima špatule, kako bi se sačuvala vazdušnost smese.

Pečenje – tajna savršene teksture

Smesa se sipa u okrugli kalup obložen papirom za pečenje. Trik profesionalnih poslastičara? Smesa se sipa preko špatule kako bi se usporio pad i sprečilo stvaranje viška vazduha. Kalup se zatim stavlja u veći pleh napunjen vrelom vodom do polovine visine – takozvana „vodena kupka“ omogućava ravnomerno pečenje i sprečava pucanje površine.

Peče se 30 minuta na 160 °C, zatim se rerna kratko otvori (samo nekoliko sekundi) i temperatura se smanji na 120 °C, gde kolač nastavlja da se peče još oko sat vremena.

Nakon hlađenja dobija se savršeno mekan, lagan i elegantan desert sa nežnom, svetlom teksturom koja podrhtava na dodir. Japanski čizkejk nije samo kolač – to je minimalistička, sofisticirana poslastica koja dokazuje da je ponekad manje zaista više. Savršen balans između estetike, teksture i ukusa čini ga desertom koji izgleda luksuzno, a nestaje sa tanjira za nekoliko sekundi.

(Ženski magazin)

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