Gaspaćo je tradicionalna španska hladna čorba koja osvaja jednostavnošću, bogatim ukusom svežeg povrća i osvežavajućom aromom maslinovog ulja.
Priprema se od sirovog paradajza, krastavca, paprike i luka, koji se kratko blendiraju u kremastu, glatku čorbu.
Ovo lagano i ukusno jelo idealno je za tople letnje dane, kada prija nešto osvežavajuće, hranljivo i jednostavno za pripremu. Ne zahteva kuvanje, a nakon hlađenja u frižideru ukusi se lepo povezuju i gaspaćo postaje još ukusniji.
Može se poslužiti kao lagano predjelo, osvežavajuća užina ili samostalan obrok, uz prepečen hleb, krutone ili sitno seckano sveže povrće.
Tajna dobrog gaspaća krije se u zrelom i sočnom paradajzu, kvalitetnom ekstra devičanskom maslinovom ulju i dobro izbalansiranom odnosu sirćeta, soli i povrća.
Sastojci
- 800 g – 1 kg zrelog paradajza
- 1 srednji krastavac, oljušten
- 1 crvena, zelena ili žuta paprika, očišćena od semenki
- 1 manji crni ili crveni luk
- 1–2 čena belog luka
- 3–4 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja
- 1–2 kašike vinskog ili jabukovog sirćeta
- 1–2 kriške bajatog hleba (po želji)
- 100–200 ml hladne vode, po potrebi
- So i mleveni crni biber po ukusu
- Prstohvat šećera (po želji)
- Malo čilija, bosiljka ili peršuna (po želji)
Priprema
Pripremite povrće
Paradajz operite i isecite na krupnije komade. Krastavac oljuštite, papriku očistite od semenki, a luk i beli luk oljuštite.
Sve povrće isecite na manje komade kako bi se lakše i ravnomernije izblendalo. Ako želite posebno nežnu teksturu, paradajz možete kratko blanširati u vreloj vodi, zatim oljuštiti i ostaviti da se prohladi.
Pripremite hleb (po želji)
Ako želite gušći i kremastiji gaspaćo, koristite jednu do dve kriške bajatog hleba. Hleb kratko nakvasite u malo hladne vode ili sirćeta, a zatim ga blago ocedite. Hleb nije obavezan, ali će čorbi dati puniju teksturu.
Izblendajte sastojke
U blender stavite paradajz, krastavac, papriku, luk, beli luk i pripremljeni hleb. Dodajte so, biber i sirće, pa sve blendirajte dok ne dobijete ujednačenu i glatku smesu.
Dodajte maslinovo ulje i podesite gustinu
Dok blender radi, postepeno sipajte maslinovo ulje kako bi se lepo sjedinilo sa povrćem i doprinelo kremastoj teksturi.
Ako je gaspaćo pregust, dodajte malo hladne vode, sve dok ne postignete željenu gustinu. Probajte i po potrebi dodajte još soli, sirćeta ili malo šećera kako biste uravnotežili ukus paradajza.
Procedite čorbu (po želji)
Ako želite potpuno glatku i svilenkastu teksturu, gotovu smesu procedite kroz sitnu cediljku. Na taj način uklonićete sitne komadiće kožice i semenki. Ukoliko volite rustičniju teksturu, ovaj korak možete preskočiti.
Dobro rashladite gaspaćo
Pripremljenu čorbu prespite u odgovarajuću posudu, pokrijte i stavite u frižider na najmanje 1–2 sata. Hlađenje je veoma važno jer se tokom tog vremena ukusi povrća, maslinovog ulja i sirćeta lepo povezuju. Gaspaćo treba da bude dobro rashlađen pre serviranja.
Pripremite dodatke za serviranje
Dok se čorba hladi, možete pripremiti dodatke po želji. Krastavac i papriku isecite na sitne kockice, a hleb na male kocke koje možete kratko prepeći u tiganju ili rerni kako biste dobili hrskave krutone.
Pripremite i nekoliko listića svežeg bosiljka ili peršuna.
(Stil)