Gaspaćo je tradicionalna španska hladna čorba koja osvaja jednostavnošću, bogatim ukusom svežeg povrća i osvežavajućom aromom maslinovog ulja.

Priprema se od sirovog paradajza, krastavca, paprike i luka, koji se kratko blendiraju u kremastu, glatku čorbu.

Ovo lagano i ukusno jelo idealno je za tople letnje dane, kada prija nešto osvežavajuće, hranljivo i jednostavno za pripremu. Ne zahteva kuvanje, a nakon hlađenja u frižideru ukusi se lepo povezuju i gaspaćo postaje još ukusniji.

Može se poslužiti kao lagano predjelo, osvežavajuća užina ili samostalan obrok, uz prepečen hleb, krutone ili sitno seckano sveže povrće.

Tajna dobrog gaspaća krije se u zrelom i sočnom paradajzu, kvalitetnom ekstra devičanskom maslinovom ulju i dobro izbalansiranom odnosu sirćeta, soli i povrća.

Sastojci

800 g – 1 kg zrelog paradajza

1 srednji krastavac, oljušten

1 crvena, zelena ili žuta paprika, očišćena od semenki

1 manji crni ili crveni luk

1–2 čena belog luka

3–4 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

1–2 kašike vinskog ili jabukovog sirćeta

1–2 kriške bajatog hleba (po želji)

100–200 ml hladne vode, po potrebi

So i mleveni crni biber po ukusu

Prstohvat šećera (po želji)

Malo čilija, bosiljka ili peršuna (po želji)

Priprema

Pripremite povrće

Paradajz operite i isecite na krupnije komade. Krastavac oljuštite, papriku očistite od semenki, a luk i beli luk oljuštite.

Sve povrće isecite na manje komade kako bi se lakše i ravnomernije izblendalo. Ako želite posebno nežnu teksturu, paradajz možete kratko blanširati u vreloj vodi, zatim oljuštiti i ostaviti da se prohladi.

Pripremite hleb (po želji)

Ako želite gušći i kremastiji gaspaćo, koristite jednu do dve kriške bajatog hleba. Hleb kratko nakvasite u malo hladne vode ili sirćeta, a zatim ga blago ocedite. Hleb nije obavezan, ali će čorbi dati puniju teksturu.

Izblendajte sastojke

U blender stavite paradajz, krastavac, papriku, luk, beli luk i pripremljeni hleb. Dodajte so, biber i sirće, pa sve blendirajte dok ne dobijete ujednačenu i glatku smesu.

Dodajte maslinovo ulje i podesite gustinu

Dok blender radi, postepeno sipajte maslinovo ulje kako bi se lepo sjedinilo sa povrćem i doprinelo kremastoj teksturi.

Ako je gaspaćo pregust, dodajte malo hladne vode, sve dok ne postignete željenu gustinu. Probajte i po potrebi dodajte još soli, sirćeta ili malo šećera kako biste uravnotežili ukus paradajza.

Procedite čorbu (po želji)

Ako želite potpuno glatku i svilenkastu teksturu, gotovu smesu procedite kroz sitnu cediljku. Na taj način uklonićete sitne komadiće kožice i semenki. Ukoliko volite rustičniju teksturu, ovaj korak možete preskočiti.

Dobro rashladite gaspaćo

Pripremljenu čorbu prespite u odgovarajuću posudu, pokrijte i stavite u frižider na najmanje 1–2 sata. Hlađenje je veoma važno jer se tokom tog vremena ukusi povrća, maslinovog ulja i sirćeta lepo povezuju. Gaspaćo treba da bude dobro rashlađen pre serviranja.

Pripremite dodatke za serviranje

Dok se čorba hladi, možete pripremiti dodatke po želji. Krastavac i papriku isecite na sitne kockice, a hleb na male kocke koje možete kratko prepeći u tiganju ili rerni kako biste dobili hrskave krutone.

Pripremite i nekoliko listića svežeg bosiljka ili peršuna.

(Stil)