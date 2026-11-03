REPERU PONOVO PROMENJEN DATUM IZLASKA IZ ZATVORA: Evo kada će Paf Didi biti pušten na slobodu

Ovo je dobra vest za kontroveznog repera.

Datum izlaska Šona „Didija“ Kombsa iz zatvora menjao se nekoliko puta tokom proteklih meseci, a sada je njegov najnoviji datum puštanja na slobodu pomeren za više od tri nedelje unapred.

Prema podacima američkog Federalnog zavoda za zatvore, Didi bi sada trebalo da bude pušten na slobodu 6. februara 2028. godine, umesto 2. marta 2028, kako je bilo predviđeno prošlog meseca.

NJegov datum izlaska ranije je nekoliko puta menjan, pa su se kao mogući termini pominjali 21. januar, 5. februar i 20. februar.

Ovo je svakako dobra vest za repera, koji je imao brojne probleme tokom boravka u Federalnom zatvoru Fort Dik u NJu Džerziju. Zbog toga je nedavno prebačen u zatvor Alenvud u Pensilvaniji.

Završio u samici zbog kršenja zatvorskih pravila

Tokom boravka u Fort Diku, Didi je bio smešten u samicu zbog navodnog kršenja zatvorskih pravila. Kako se tvrdilo, učestvovao je u tučama i koristio mobilne telefone koji su zabranjeni u zatvoru.

NBC njuz je takođe izvestio da je reper u zatvoru imao svojevrsni VIP tretman. Navodno je drugim zatvorenicima plaćao da mu pružaju masaže, pripremaju obroke i obavljaju svakodnevne poslove.

Osuđen zbog podvođenja, oslobođen težih optužbi

Podsetimo, porota je 2025. godine proglasila Didija krivim po dve tačke optužnice prema Manovom zakonu, koji se odnosi na prevoženje ljudi preko granica saveznih država radi prostitucije.

Ipak, oslobođen je težih optužbi za organizovani kriminal i trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Sudija mu je zbog krivičnih dela za koja je proglašen krivim izrekao kaznu od 50 meseci federalnog zatvora.

(Kurir)

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