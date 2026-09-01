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ROĐENI BLIZANCI SA RAZLIČITIM OČEVIMA: Slučaj koji je zbunio ceo svet (VIDEO)

Jedna Australijanka rodila je blizance koje su začeli različiti očevi, u slučaju za koji se veruje da je prvi takav u zemlji, preneo je u petak britanski Telegraf.

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Foto: Depositphotos/melking
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Majka iz Kvinslenda nosila je embrion drugog para, začet vantelesnom oplodnjom, kada je prošle godine i sama prirodnim putem zatrudnela.

U novembru 2025. godine, carskim rezom je rodila dečaka, svoje biološko dete, kao i devojčicu, koja je bila biološko dete drugog para.

Nije bilo spora oko roditeljstva, a parovi odvojeno podižu svoju decu još od njihovog rođenja, navodi list.

Slučaj je, međutim, dospeo u javnost ove nedelje nakon što je razmatran pred sudom za decu u Kvinslendu, jer zakoni te države o surogat-majčinstvu zabranjuju razdvajanje dece rođene kao blizanci.

Par za koji je obavljena vantelesna oplodnja morao je da zatraži sudsku odluku o roditeljstvu kako bi dobio starateljstvo nad svojim sinom, čemu se par iz Kvinslenda koji je izneo trudnoću nije protivio.

Sudija DŽodi Vuldridž presudila je da, prema zakonu, bebe u ovom “jedinstvenom” slučaju nisu rođene kao blizanci u zakonskom smislu te kategorije, već kao “gestacioni blizanci”.

Prema presudi, uključeni parovi su sklopili dogovor o “altruističkom” surogat-majčinstvu nakon što su ih upoznali zajednički prijatelji.

Par kome je bila potrebna surogat-majka nije mogao prirodnim putem da začne dete jer je žena rođena bez materice.

Ranije ove godine, oba para su angažovala nezavisnog savetnika da pripremi izveštaj za sudski postupak.

Obe porodice su izjavile pred sudom da će dvoje dece rasti znajući jedno za drugo i biti odgajano uz razumevanje, primereno njihovom uzrastu.

(The Telegraph)

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