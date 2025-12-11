Oglas
SLAVNA GLUMICA ANEGDOTOM IZ SVOG ŽIVOTA ŠOKIRALA JAVNOST: Bila je na sastanku sa Robertom Redfordom a toga nije bila ni svesna!?

Glen Klouz prisetila se večere s Robertom Redfordom za kojI nije ni shvatila da je – sastanak

1765454124_profimedia-0282992163.jpg
Foto: Profimedia
Holivudska ikona Glen Klouz otkrila je anegdotu iz osamdesetih koju, kako kaže, i danas pamti s osmehom. Gostujući u novoj sezoni podkasta 'Wiser Than Me' Džulije Luis-Drajfus, 78-godišnja Glen ispričala je kako je jednom otišla na večeru s Robertom Redfordom, ali nije imala pojma da ju je pozvao na sastanak.

Nije ni shvatila da su na sastanku

Sve se dogodilo 1984., nakon što su zajedno glumili u filmu 'The Natural'.

'Pozvao me u jedan jako romantičan restoran na večeru. A ja... nisam shvatila ništa. Bila sam previše nesigurna, neiskusna i zbunjena da bih uopšte pomislila da me možda pozvao na sastanak', rekla je Glen uz smeh.

Luis-Drajfus nije skrivala iznenađenje: 'O. Moj. Bože.'

Glen je dodala da je Redford kasnije upoznao Sibil Sagars, umetnicu s kojom se venčao 2009. godine. 'Ali dobro, barem sam imala sreću da radim sa njim', komentarisala je, uz napomenu kako je tada bila 'toliko smotana'.

Redford, koji je preminuo u okrobru ove godine u 89. godini, bio je jedan od najpoznatijih glumaca svoje generacije, a Glen ga je u jednom TV gostovanju nedavno opisala kao 'najbolji poljubac na ekranu' u karijeri. 'Poljubili smo se samo jednom... možda dva puta. Ali završila sam baš s njim', prisetila se.

