ŠTA ĆE OBELEŽITI ENTERIJER ZA 2027. GODINU? Udaljavamo se od trenda koji je trajao godinama

Dizajneri su spremili trendove za narednu godinu pažljivo osluškujući potrebe savremenog doma.

Nijanse koje odišu toplinom i udobnošću ambijenta obeležiće enterijere u 2027. godini, a jedna se posebno istakla - zelena. Iznenađujuće veliki broj odabranih boja pripada upravo zelenoj paleti – od živahnih tonova sa žutim podtonom do raskošnih, dubljih nijansi.

Palete inspirisane prirodom postaju vodeći trend u uređenju domova za 2027. godinu. Bez obzira na to da li su se odlučili za zelenu ili ne, mnogi brendovi boja okrenuli su se toplim, organskim nijansama, odražavajući sve veću želju za domovima koji deluju prijatno i pružaju osećaj obnavljanja energije.

Tokom 2026. godine, prostori osmišljeni za „isključivanje” od tehnologije i usporavanje tempa života – kutci za čitanje, ušuškani delovi prostorija bili su dominantni, a sada se koncetrišemo na boje. Sve upućuje na raskorak od hladnih, minimalističkih prostora koji su obeležili dobar deo druge decenije 21. veka, ka enterijerima koji poseduju dubinu i karakter, odnosno domovima koji pričaju priču, piše Real Simple.

Za boju godine 2027, poznata kompanija boja Bendžamin Mur odabrala je „Webster Green” – klasičnu zelenu nijansu srednjeg intenziteta koja deluje istovremeno savremeno i bezvremenski. Iako je ova nijansa deo "Istorijske kolekcije" poznatog brenda, ona nikako ne izgleda zastarelo.

Spajajući ono što u ovoj kompaniji nazivaju „stabilnošću plave i toplinom žute”, pomenuta nijansa zelene objedinjuje smelost i spokoj – dve karakteristike koje će biti vodeće niti za uređivanje enterijera.

Odlično funkcioniše kao dominantna boja na zidu spavaće sobe ili oko ulaznih vrata, ali i kao suptilniji detalj na okvirima, lajsnama ili ugradnom nameštaju.

