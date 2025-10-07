ŠTA SE DEŠAVA KAD RODITELJI OSTANU U BRAKU ZBOG DECE? Gorka istina koja se mnogima neće svideti

Evo kako na decu utiče kada roditelji ostanu u braku samo zbog svojih naslednika.

Statistika vezana za broj razvoda je poslednjih godina poražavajuća. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, samo u 2024. godini je razvedeno 10.611 brakova. Ali, kada parovi imaju decu, onda je odluka o razlazu mnogo složenija, pa zbog toga ponekad roditelji žrtvuju svoj mir i ličnu sreću, ostajući zajedno "zbog dece". A da li je to zaista dobra odluka i da li je to dobro za decu jer za roditelje koji ostaju u nesrećnom braku svakako nije?

Stručnjaci naglašavaju da žrtvovanje lične sreće često donosi ozbiljne posledice po decu - emocionalne, psihološke, pa čak i zdravstvene.

1. Deca se uče da pristaju na manje

Kada deca vide svoje roditelje kako žive u napetosti i nezadovoljstvu, uče da je to "normalan" način života.

Savet: Pokažite deci svojim primerom da život ima teškoća, ali da je sreća dostižna. Otvoreno razgovarajte o važnosti pronalaženja ravnoteže i neprihvatanja života bez radosti.

2. Strah od budućnosti i nedostatak inicijative

Čak i kada se svađe dešavaju iza zatvorenih vrata, deca osećaju napetost. Često počinju da se plaše budućnosti i izbegavaju donošenje važnih odluka.

Savet: Održavajte komunikaciju otvorenom. Uverite svoju decu da vaš odnos kao partnera ne utiče na njihovu vrednost.

3. Stres šteti zdravlju

Studije pokazuju da deca koja odrastaju u stresnom okruženju imaju veću verovatnoću da razviju zdravstvene probleme kao što su poremećaji spavanja, depresija, glavobolje ili srčani problemi.

Savet: Vodite računa o atmosferi u kući. Čak i ako odlučite da ostanete zajedno, pronađite načine da smanjite napetost pred decom, na primer, kroz mirne razgovore, zajedničke aktivnosti i kvalitetno porodično vreme.

4. Krivica kod dece

Deca često sebe doživljavaju kao "razlog" zašto su njihovi roditelji nesrećni. Ova unutrašnja krivica može dovesti do nedostatka samopouzdanja ili samodestruktivnog ponašanja.

Savet: Jasno stavite do znanja deci da su problemi odraslih, a ne njihovi. Često ponavljajte da nisu krivi za napetosti svojih roditelja, prenosi telegrafi.com.

5. Nedostatak modela rešavanja sukoba

Deca usvajaju ponašanje svojih roditelja. Ako vide kontinuirani sukob, ali ne i pokušaj da ga reše, uče da je "bezbednije" ćutati nego se suočavati.

Savet: Budite pozitivan primer. Čak i kada se svađate, činite to s poštovanjem i pokažite kako da postignete kompromis. Ovo uči decu zdravim veštinama rešavanja sukoba.

Kada se sve sabere i oduzme, čini se da ostajanje u nesrećnom braku samo zbog dece često čini više štete nego koristi. Deci nisu potrebni roditelji koji "jedva da su zajedno", već roditelji koji su mirni, zdravi i srećni – bilo da su zajedno ili razdvojeni.

Ako se nađete u ovakvoj situaciji, potražite pomoć – porodično savetovanje, terapiju za parove ili psihološku podršku. Briga o sebi nije sebičnost, već direktno ulaganje u dobrobit vaše dece.

(Yumama)

