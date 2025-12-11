STIŽE NAJMOĆNIJI TRANZIT 15. DECEMBRA I ZNAKOVIMA DONOSI JAKU ENERGIJU: Mnogi posaju produktivniji, organizovaniji i sposobni da istraju!

Ulazak Marsa u Jarca završava godinu, ali i otvara novu, pa deluje kao most između onoga što ostavljamo iza sebe i onoga što gradimo. Kada se Mars udruži sa energijom Jarca, uspeh ne dolazi brzo, ali dolazi sigurno.

Moćni, ambiciozni i uporni Mars ulazi u polje Jarca 15. decembra, a u njemu će se zadržati do 23. januara 2026. godine. Šlag na torti tokom ovog tranzita biće ulazak Venere u Jarca, što će trajati od 24. decembra do 17. januara, ali o tome drugom prilikom.

Predstojeći Mars u Jarcu donosi pripadnicima svih znakova Zodijaka period snažne, fokusirane i izuzetno disciplinovane energije. Planeta akcije i pokreta u najambicioznijem zemljanom znaku dobija ozbiljnost, stabilnost i strateški pristup. Umesto naglih impulsa i brzog trošenja snage, Mars u Jarcu traži da svaki potez bude promišljen, dugoročan i usmeren ka cilju koji zaista ima težinu.

Dakle, pred nama je vreme kada mnogi postaju produktivniji, organizovaniji i sposobni da istraju čak i u najzahtevnijim zadacima. Saturn, koji vlada Jarcem, usmerava Marsovu vatru u precizno kontrolisan, strukturiran plamen koji greje, a ne sagoreva.

Astrološka prognoza za sve znakove tokom Marsa u Jarcu

Ovaj tranzit donosi snažan osećaj odgovornosti i želju da se ostvari nešto što traje. Međutim, kao i svaka jaka energija, i ova može biti naporna ako se ne balansira, pa mnogi mogu osetiti pritisak da budu savršeno produktivni, skloni preteranom radu ili prevelikoj ozbiljnosti.

Upravo zato je važno razumeti kako Mars u Jarcu deluje na svaki horoskopski znak i kako ga najbolje iskoristiti.

Ovan

Mars prolazi kroz vaše polje karijere i autoriteta i donosi snažan talas ambicije. Možete postići veliki napredak ako se oslonite na disciplinu i jasnu strategiju. U odnosima privlačite ljude koji cene odlučnost i profesionalnost. Dobar je trenutak za pokretanje velikog projekta ili preuzimanje liderske uloge. Koristite ovaj period za osvežavanje CV-ja, jačanje profesionalne mreže i postavljanje jasnih ciljeva.

Bik

Ovaj tranzit aktivira polje učenja, putovanja i širenja vidika. Javlja se snažna potreba za istraživanjem, usavršavanjem i produbljivanjem znanja. U odnosima privlačite ljude koji vas inspirišu intelektualno ili kroz nova iskustva. Odličan je trenutak za kurs, stručno usavršavanje ili planiranje puta jer Mars u Jarcu donosi stabilan, postojan optimizam koji te vodi napred.

Blizanci

Mars ulazi u vaše polje transformacije i dubokih emocija. Energija se usmerava na rešavanje zajedničkih finansija, intime ili ličnih blokada. Odnosi postaju intenzivniji jer privlačite ljude sa snažnim karakterom i dubokim emocijama. Ovo je vreme kada možete započeti unutrašnju transformaciju ili ozdraviti finansijsku situaciju. Pripadnicima horoskopskog znaka Blizanaca sada pomažu pisanje, introspekcija i strateško planiranje.

Rak

Mars prolazi kroz vaše polje partnerstva i donosi dinamiku u odnose. Želite jasnoću, ravnotežu i otvorenu komunikaciju, a privlače vas ljudi koji znaju šta žele. Period je povoljan za poslovna partnerstva, pregovore i poboljšanje romantičnih odnosa. Fokusirajte se na postavljanje granica i zajedničko planiranje budućnosti.

Lav

Energija Marsa u polju rutine i zdravlja donosi snažan podsticaj za uređenje svakodnevice. Idealno je vreme za uvođenje treninga, novog režima ili reorganizaciju posla. Odnosi sa kolegama se stabilizuju, a neki Lavovi mogu upoznati novu simpatiju na poslu ili u teretani. Fokus na disciplinu donosi rezultate koji se brzo vide!

Devica

Mars aktivira vaše polje kreativnosti, zabave i romanse. Inspiracija raste, ali sada želite da svoje ideje pretvorite u opipljive rezultate. U ljubavi privlačite osobe koje cene stabilnost i jasnu nameru. Odličan je period za umetničke projekte, planiranje hobija ili početak novog ljubavnog poglavlja. Dnevnik, stvaralaštvo i iskrena emocija vas vode napred.

Vaga



Mars prolazi kroz vaše polje doma i porodičnih odnosa i donosi potrebu da se uvede red, postave temelji i donesu važne odluke. Odnosi u kući mogu postati intenzivniji, ali i produktivniji. Ovo je vreme renoviranja, reorganizacije ili emocionalnog ozdravljenja. Fokusirajte se na sigurnost i stabilnost, i fizičku i emotivnu.

Škorpija

Mars prolazi kroz vaše polje komunikacije i znanja i donosi jasne, čvrste misli. Razgovori postaju direktniji, a motivacija za učenje raste. Idealno je vreme za pisanje, pregovore, kratka putovanja i sklapanje važnih dogovora.

Strelac

Mars prolazi kroz vaše polje finansija, donoseći snažnu motivaciju da povećate prihode i osiguraš stabilnost. Možete započeti novi posao, projekat ili reorganizovati postojeće izvore prihoda. U odnosima želite partnera koji poštuje vaše vrednosti i ambicije. Fokus je na samopouzdanju i zdravom odnosu prema novcu.

Jarac

Mars u vašem znaku donosi najjači talas energije jer počinje novi ciklus ličnog razvoja. Postajete odlučniji, direktniji i spremniji da zakoračite ka velikim promenama. Ovo je idealno vreme za lične projekte, nove početke, promene imidža ili partnerske odluke. Koristite energiju da definišete šta želite od naredne godine i krenite u akciju.

Vodolija

Mars prolazi kroz vaše polje podsvesti i donosi povlačenje, unutrašnji rad i pripremu za novi ciklus. Energija je usmerena ka isceljenju, introspekciji i završavanju starih priča. Možete se osloboditi navika koje vas sputavaju. U odnosima birae dubinu, a ne površnost. Pisanje, meditacija i tišina sada su vam najveći saveznici!

Ribe

Mars aktivira vaše polje prijateljstva, timskog rada i planova za budućnost. Donosi snažnu potrebu da se umrežite, pokrenete grupni projekat ili ostvarite važan dugoročni cilj. Odnosi s prijateljima postaju intenzivniji, a moguće su i nove ljubavi u okviru društvenog kruga. Planovi poprimaju jasnu strukturu i konačno možete napraviti konkretne korake.

(Glossy)

BONUS VIDEO: