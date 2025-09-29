SUPERHRANA U JEDNOM ZALOGAJU: Zbog čega je samo jedan BRAZILSKI ORAH dnevno važan za zdravlje

Brazilski orasi potiču iz amazonske prašume u Brazilu, Boliviji i Peruu, a zbog hranljivih materija koje poseduju, osvojili su svet.

Imaju glatu, puterastu tekstura i orašasti ukus, nutritivni su izvori zdravih masti, antioksidanata, vitamina i minerala. Izuzetno su bogati selenom, mineralom sa snažnim antioksidativnim svojstvima.

Samo jedan brazilski orah sadrži 96 mikrograma (mcg), ili 175% referentnog dnevnog unosa. Većina ostalih zdravih orašastih plodova u proseku obezbeđuje manje od 1 mcg, dok je preporučena dnevna doza selena za odrasle 55 mcg. Selen je neophodan za pravilno funkcionisanje tela. znatno utiče na štitnu žlezdu, imuni sistem i rast ćelija. Tkivo štitne žlezde ima najveću koncentraciju selena — potrebnog za proizvodnju hormona štitne žlezde T3 — kao i proteina koji štite je od oštećenja ćelija. Jedan brazilski orah dnevno može da obezbedi dovoljno selena za podršku funkciji štitne žlezde.

Jedna velika studija iz 2015. godine otkrila je da ljudi sa niskim nivoom selena u Kini imaju znatno veću stopu bolesti štitne žlezde, kao što su hipotireoza, tireoiditis i uvećana štitna žlezda, nego ljudi sa redovnim nivoima.

Brazilski orasi su takođe bogati antioksidansima, koji pomažu u održavanju zdravlja ćelija. Antioksidansi to rade tako što se bore protiv oštećenja izazvanih reaktivnim molekulima koji se nazivaju slobodni radikali. Selen, vitamin E i fenoli, poput galne i elaginske kiseline, uobičajeni su antioksidansi u brazilskim orasima. Selen povećava nivo enzima poznatog kao glutation peroksidaza (GPx). GPx može pomoći u smanjenju upale i zaštiti vašeg tela od oksidativnog stresa - neravnoteže između antioksidanata i slobodnih radikala koja može dovesti do oštećenja ćelija.

Ipak, važno je znati i da previše selena može dovesti do toksičnosti. Da biste izbegli previše selena, ograničite unos na jedan do tri srednje velika brazilska oraha dnevno.