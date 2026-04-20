Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

Supruga Brusa Vilisa otkrila detalje njegove bolesti: "Ne zna šta mu se dešava"

Čuveni glumac Brus Vilis bori se sa frontotemporalnom demencijom od 2023. A godinu dana ranije dijagnostikovana mu je afazija, pod kojom se podrazumevaju poteškoće u govoru i razumevanju jezika.

1776690445_profimedia-0677022008.jpg
Foto: Profimedia/ SCHROEWIG/CS
Oglas

Ema Heming Vilis koja je od 2009. u brak u sa slavnim glumcem, rekla je da nije svestan svoje dijagnoze.

- Blagoslov i prokletstvo je što Brus nikada nije shvatio – nikada nije povezao da ima ovu bolest. I ja sam zaista srećna zbog toga. Zaista sam srećna što on ne zna to. 

Brus Vilis veruje da je sve "normalno", otkriva izvor za RadarOnline, što je još jedna slika demencije koja mu "krade život".

Ema je objasnila da je Brusov nedostatak svesti posledica anozognozije, stanja u kojem mozak ne može da prepozna sopstvenu bolest.

Stručnjaci sa klinike u Klivlendu ističu da je anozognozija izuzetno česta kod Alchajmerove bolesti i drugih neuroloških poremećaja. Iako nije opasno samo po sebi, stanje može dovesti do toga da pacijenti odbijaju lečenje.

- LJudi misle da je to možda poricanje, nalik tome da neko ne želi da ode kod lekara pa govori: "Dobro sam, dobro sam". Ali zapravo je anozognozija ta koja dolazi do izražaja. To nije poricanje. NJihov mozak se menja. To je deo bolesti - rekla je supruga Brusa Vilisa.

Kako je napomenula, glumac je i dalje prepoznaje: "On je veoma prisutan, ima načina da se poveže sa mnom, našom decom. To možda nije isto kao kada biste se povezali sa voljenom osobom, ali je i dalje veoma lepo, i dalje je veoma značajno – jednostavno je drugačije.

Jednostavno naučite kako da se prilagodite tome i da ih upoznate tamo gde su sada".

Uprkos tome, videti Brusa u tom stanju je „potresno“, rekao je izvor za RadarOnline.com. „Čini se da svaki dan postoji novi šok sa kojim se mora suočiti kako mu se zdravlje pogoršava“, naglasio je. NJegova nesposobnost da razume šta mu se dešava „dovodi do srceparajućih trenutaka".

Podsetimo, Brus Vilis je u braku sa Emom Heming Vilis dobio ćerke Mejbel i Evelin. Sa bivšom suprugom Demi Mur ima ćerke Rumer, Skaut i Talulu.

(Blic Žena)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas