Supruga Brusa Vilisa otkrila detalje njegove bolesti: "Ne zna šta mu se dešava"

Čuveni glumac Brus Vilis bori se sa frontotemporalnom demencijom od 2023. A godinu dana ranije dijagnostikovana mu je afazija, pod kojom se podrazumevaju poteškoće u govoru i razumevanju jezika.

Ema Heming Vilis koja je od 2009. u brak u sa slavnim glumcem, rekla je da nije svestan svoje dijagnoze.

- Blagoslov i prokletstvo je što Brus nikada nije shvatio – nikada nije povezao da ima ovu bolest. I ja sam zaista srećna zbog toga. Zaista sam srećna što on ne zna to.

Brus Vilis veruje da je sve "normalno", otkriva izvor za RadarOnline, što je još jedna slika demencije koja mu "krade život".

Ema je objasnila da je Brusov nedostatak svesti posledica anozognozije, stanja u kojem mozak ne može da prepozna sopstvenu bolest.

Stručnjaci sa klinike u Klivlendu ističu da je anozognozija izuzetno česta kod Alchajmerove bolesti i drugih neuroloških poremećaja. Iako nije opasno samo po sebi, stanje može dovesti do toga da pacijenti odbijaju lečenje.

- LJudi misle da je to možda poricanje, nalik tome da neko ne želi da ode kod lekara pa govori: "Dobro sam, dobro sam". Ali zapravo je anozognozija ta koja dolazi do izražaja. To nije poricanje. NJihov mozak se menja. To je deo bolesti - rekla je supruga Brusa Vilisa.

Kako je napomenula, glumac je i dalje prepoznaje: "On je veoma prisutan, ima načina da se poveže sa mnom, našom decom. To možda nije isto kao kada biste se povezali sa voljenom osobom, ali je i dalje veoma lepo, i dalje je veoma značajno – jednostavno je drugačije.

Jednostavno naučite kako da se prilagodite tome i da ih upoznate tamo gde su sada".

Uprkos tome, videti Brusa u tom stanju je „potresno“, rekao je izvor za RadarOnline.com. „Čini se da svaki dan postoji novi šok sa kojim se mora suočiti kako mu se zdravlje pogoršava“, naglasio je. NJegova nesposobnost da razume šta mu se dešava „dovodi do srceparajućih trenutaka".

Podsetimo, Brus Vilis je u braku sa Emom Heming Vilis dobio ćerke Mejbel i Evelin. Sa bivšom suprugom Demi Mur ima ćerke Rumer, Skaut i Talulu.

