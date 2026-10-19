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SVET U ŠOKU ZBOG DEMI MUR: NJeno izdanje izazvalo lavinu komentara, mnogi tvrde da „ovo nije normalno“ (FOTO)

Demi Mur se ponovo našla na udaru kritika zbog poslednjeg pojavljivanja u javnosti, iako nije prvi put da njen izgled izaziva burne reakcije.

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Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Jedna od najvećih holivudskih zvezda Demi Mur, samo nakon što je oduševila selfijem bez šminke i u opuštenom izdanju, već se ponovo našla na društvenim mrežama, ali u negativnom kontekstu.

U subotu je prisustvovala svečanoj večeri Academy Museuma, a njen izgled je, ko zna koji put, zabrinuo mnoge koji smatraju da je izuzetno mršava. 

Demi Mur je nosila raskošnu haljinu u dve boje, crnoj i ljubičastoj, a ovo glamurozno izdanje je upotpunila elegantnom frizurom i šminkom, kao i efektnim dijamantskim nakitom. 

Iako je pozirala nasmejana i sjajno iznela bajkovitu kreaciju, slavna glumica je ponovo ponovo bila izložena brojnim ktirikama zbog koščatih ramena, uskog struka, manjka težine.... 

"Mrzim što toliko veličamo mršavost, do te mere da slavna osoba koja izgleda kao kostur dobija pohvale umesto da ljudi budu zabrinuti", glasi jedan komentar.

Drugi su pak poručili: "Ovo nije normalno i nije u redu, vreme je da prestanemo da se pretvaramo da jeste normalno", "Jao, Demi, ovo izgleda zabrinjavajuće". 

(Super žena)

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