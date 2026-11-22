Pevačica Emina Jahović je svojevremeno pričala da povremeno praktikuje post od 48 sati, a nedavno je otkrila malo više kako izgleda njena ishrana.

Pevačica Emina Jahović otkako se pojavila na muzičkoj sceni važi za jednu od najzgodnijih pevačica u regionu.

Međutim, kako godine prolaze, priznaje da je morala da uloži dosta napora i truda kako bi održala vitku liniju.

Stoga treninge nikada ne propušta i često ih deli na društvenim mrežama kako bi motivisala svoje pratioce da fizičku aktivnost uvrste u svoju svakodnevicu.

A kako izgleda njena ishrana?

Pevačica je nedavno za Blic ispričala kako voli da jede ajvar, ali isključivo domaći. NJena mama ga sprema u rodnom Novom Pazaru i to sa maslinovim uljem.

- To je potpuno niskokalorično. Ne pojedem ja teglu ajvara, nego dve kašike i to mi je sasvim dovoljno- rekla je ona.

Isto tako, Emina Jahović priznaje da je tajna njene linije u umerenosti i načinu pripreme hrane.

Ona izbegava gluten, a trudi se da ga što manje jedu i njeni sinovi.

Iz ishrane je izbacila i mlečne proizvode, dok proteine uglavnom unosri kroz meso.

Nije pohvalno, ali priznaje da doručak često preskače, kao i da dan završava užinom i laganom večerom oko 18 ili 19 sati.

- Nemam tri obroka, imam dva ili jedan- rekla je pevačica.

Praktikuje i povremeni post, pa je još ranije pričala da praktikuje da jednom mesečno ne jede po 48 sati zbog čišćenja organizma.

Jedini porok joj je kafa, ako se uopšte može nazvati porokom, a ona joj, kako kaže, ublažava osećaj gladi.

Trudi se da ne jede slatkiše, a povremeno voli da se počasti picom sa nutelom, vaflima i čokoladom.

(Glossy)

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