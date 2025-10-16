Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TOŠETOVA NAJVEĆA LJUBAV: Danas je udata i ima sina, ali svaki put kad ode na njegov grob završi u bolnici

Dobro je poznato da je velika ljubav Proeskog bila upravo rukometašica Andrijana Budimir

1760599471_1743325195_1734609099_84a42c75aa36a0719a9af9b5164d9e84bec8b72f.jpg
Foto: Milena Anđela
Oglas

Toše Proeski je tragično nastradao u saobraćajnoj nezgodi 16. oktobra 2007. godine u Hrvatskoj, a tada je ceo region zanemeo. Na desetine hiljada ljudi prisustvovalo je njegovoj sahrani u Kruševu u Makedoniji, kao i veliki broj kolega.

Među njima, izdvojila se jedna dama - rukometašica Andrijana Budimir.

Tošetova najveća ljubav

Mediji su ga povezivali sa raznim devojkama, ali se Toše uvek trudio da privatni život drži daleko od svetla reflektora. Međutim, dobro je poznato da je velika ljubav Proeskog bila upravo rukometašica Andrijana Budimir.

Naime, o vezi pevača i sportistkinje dugo se šuškalo u medijama, ali oboje su izbegavali da pričaju o tome javnosti. Prvi put su započeli romansu 2001. godine, mada brzo su podlegli pritisku i raskinuli. Da se radilo o velikoj i pravoj ljubavi govori činjenica da su se, ipak, pomirili 2007. i to na Tošetov rođendan 25. januara, a ubrzo počeli i da žive zajedno.

Iako su svi želeli da čuju Andrijaninu stranu priče, ona nikada nije govorila o njenoj romansi sa Proeskim. Neretko se može čuti da je upravo ova rukometašica bila najveća pevačeva ljubav sa kojom je imao ozbiljne planove za budućnost.

- Nekad mi je Toše nosio bele ruže, moje omiljeno cveće. Sad ih ja nosim njemu na grob. Doktor mi je zabranio da idem u Kruševo jer svaki put nakon što odem na Tošetov grob završim u bolnici - bila je retka Andrijanina izjava.

Kako su mediji tada pisali, veoma teško je podnela Tošetovu smrt, sve vreme je ponavljala da ne zna kako će dalje nastaviti život i da joj je žao što pevaču nije rodila dete. Sa druge strane, nakon sahrane, ona nailazi na probleme sa pevačevom porodicom.

Pored ovoga, na sudu je bila sa Tošetovom menadžerkom koja je tvrdila da rukometašica nije ni bila u vezi sa pevačem. Pričalo se čak da je menadžerka nagovorila da odloži ženidbu sa njom.

Dugo vremena joj je bilo potrebno da opet pronađe sreću u ljubavi, te se tek posle pet godina od Tošetove smrti ponovo zaljubila i udala za jednog ugostitelja iz Skoplja sa kojim je dobila i sina Maksima. Danas je Andrijana vlasnica jedne privatne rukometne škole, gde mališanima drži treninge i pronalazi nove talente.

(Stil)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas