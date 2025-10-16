TOŠETOVA NAJVEĆA LJUBAV: Danas je udata i ima sina, ali svaki put kad ode na njegov grob završi u bolnici

Dobro je poznato da je velika ljubav Proeskog bila upravo rukometašica Andrijana Budimir

Toše Proeski je tragično nastradao u saobraćajnoj nezgodi 16. oktobra 2007. godine u Hrvatskoj, a tada je ceo region zanemeo. Na desetine hiljada ljudi prisustvovalo je njegovoj sahrani u Kruševu u Makedoniji, kao i veliki broj kolega.

Među njima, izdvojila se jedna dama - rukometašica Andrijana Budimir.

Tošetova najveća ljubav

Mediji su ga povezivali sa raznim devojkama, ali se Toše uvek trudio da privatni život drži daleko od svetla reflektora. Međutim, dobro je poznato da je velika ljubav Proeskog bila upravo rukometašica Andrijana Budimir.

Naime, o vezi pevača i sportistkinje dugo se šuškalo u medijama, ali oboje su izbegavali da pričaju o tome javnosti. Prvi put su započeli romansu 2001. godine, mada brzo su podlegli pritisku i raskinuli. Da se radilo o velikoj i pravoj ljubavi govori činjenica da su se, ipak, pomirili 2007. i to na Tošetov rođendan 25. januara, a ubrzo počeli i da žive zajedno.

Iako su svi želeli da čuju Andrijaninu stranu priče, ona nikada nije govorila o njenoj romansi sa Proeskim. Neretko se može čuti da je upravo ova rukometašica bila najveća pevačeva ljubav sa kojom je imao ozbiljne planove za budućnost.

- Nekad mi je Toše nosio bele ruže, moje omiljeno cveće. Sad ih ja nosim njemu na grob. Doktor mi je zabranio da idem u Kruševo jer svaki put nakon što odem na Tošetov grob završim u bolnici - bila je retka Andrijanina izjava.

Kako su mediji tada pisali, veoma teško je podnela Tošetovu smrt, sve vreme je ponavljala da ne zna kako će dalje nastaviti život i da joj je žao što pevaču nije rodila dete. Sa druge strane, nakon sahrane, ona nailazi na probleme sa pevačevom porodicom.

Pored ovoga, na sudu je bila sa Tošetovom menadžerkom koja je tvrdila da rukometašica nije ni bila u vezi sa pevačem. Pričalo se čak da je menadžerka nagovorila da odloži ženidbu sa njom.

Dugo vremena joj je bilo potrebno da opet pronađe sreću u ljubavi, te se tek posle pet godina od Tošetove smrti ponovo zaljubila i udala za jednog ugostitelja iz Skoplja sa kojim je dobila i sina Maksima. Danas je Andrijana vlasnica jedne privatne rukometne škole, gde mališanima drži treninge i pronalazi nove talente.

