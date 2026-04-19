Tragična sudbina holivudske dive: Obožavateljka je poljubila i prenela joj strašnu bolest dok je bila trudna - dete se rodilo gluvo i slepo

Džin je rodila ćerku koja je imala trajne posledice zbog ove bolesti: slepilo, gluvoću i mentalnu zaostalost, a ona je krivila sebe za stanje svoje ćerke, i to ju je psihički potpuno slomilo.

Foto: Printscreen/ YouTube - DK Classics III
Džin Tirni, jedna od najelegantnijih i najlepših glumica zlatne ere Holivuda, ostala je upamćena po filmovima kao što su "Laura" i "Leave Her to Heaven", za koji je bila nominovana za Oskara. Međutim, njen privatni život bio je daleko od glamura koji je prikazivala na ekranu.

Tirni je debitovala na filmu sa 20 godina u vesternu Frica Langa "Povratak Frenka Džejmsa".

Rođena u bogatoj porodici, od malih nogu bila je u centru pažnje, a studio 20th Century Fox je ulagao u njen razvoj kao idealne lepotice Holivuda.

Poljubac promenio život

Prvi put se udala 1941. godine, pobegavši sa budućom modnom zvezdom Olegom Kasinijem, koji je tada radio u odeljenju kostima "Paramount-a".

Ipak, njen život je krenuo nizbrdo nakon tragičnih događaja.

Godine 1943, dok je bila trudna, Džin se pojavila na dobrotvornoj večeri gde ju je jedna obožavateljka poljubila i kasnije se ispostavilo da je ta žena prekršila karantin zbog rubeole (boginje). Džin je ubrzo obolela od iste bolesti, a njena ćerka Darija, rođena prevremeno, imala je trajne posledice: slepilo, gluvoću i mentalnu zaostalost. Džin je godinama krivila sebe za stanje svoje ćerke, i to ju je psihički potpuno slomilo.

Nakon što se razdvojila od Kasinija, Tirni je imala romansu sa Džonom F. Kenedijem 1947. godine, iako je rekla "da je on na kraju prekinuo emotivni odnos jer se ona nije uklapala u njegove političke ambicije".

U paradoksu sudbine, kada je Kenedi postao predsednik, njen tada već bivši muž Kasini kreirao je haljine za prvu damu Džeki Kenedi.

Borba sa mentalnim zdravljem

Nakon toga, godinama se borila sa ozbiljnim mentalnim problemima, uključujući depresiju i psihoze, i više puta je bila hospitalizovana. U jednom periodu podvrgnuta je elektrokonvulzivnoj terapiji, koja je u to vreme bila standardna, ali su joj tretmani izbrisali delove pamćenja i dodatno je psihički uzdrmali.

U autobiografiji Self-Portrait, Tirni je otvoreno govorila o svom mentalnom zdravlju, što je u to vreme bila velika tabu tema u Holivudu. Povukla se iz glume relativno rano i vodila mirniji život daleko od kamera.

Umrla je 1. novembra 1991. godine u Hjustonu, Teksas. Iza sebe je ostavila dvoje dvoje, Dariju i Kristinu.

(Mondo)

