TRIKOVI DIZAJNERA KOJI ČINE DA MALA DNEVNA SOBA IZGLEDA VEĆE: Male promene u enterijeru mogu da učine mnogo

Uz pravilnu organizaciju nameštaja možete da učinite da mala dnevna soba deluje vizuelno veće

Bilo da je u pitanju dovoljno mesta za sedenje ili način ukrašavanja zidova – balansiranje funkcionalnosti i dizajna u maloj dnevnoj sobi može biti izazov. Ipak, postoje načini da učinite da da dnevna soba deluje vizuelno veće.

Pet trikova koje dizajneri enterijera koriste kako bi prostor izgledao veće:

Pažljivo birajte tepih

Veći tepih će izgledati bolje od malo, slažu se dizajneri.

- Pogrešna veličina tepiha može učiniti da soba izgleda mnogo manje. Uverite se da je tepih prave veličine za vaš prostor. LJudi često postavljaju tepihe samo ispod sedećeg dela, što može učiniti da soba izgleda manje. - objašnjava Rejčel Hamfris za Real Simple.

Visoko okačene zavese

Jedan od najboljih trikova jeste da postavite zavese mnogo više od vrha prozora kako biste privukli pogled ka gore.

- Ovo će učiniti da plafoni deluju više, a prostor veći. Obavezno merite više puta, kako ne biste slučajno naručili pogrešnu veličinu.

Razmislite o postavljanju ugrađenih elemenata

Ugrađeni elementi po meri mogu promeniti način na koji koristite prostor u manjoj dnevnoj sobi. Ugrađeni elementi, kao što su police za knjige, mogu dodati još jednu dimenziju prostoru i obezbediti prostor za skladištenje kako bi se smanjio nered. Vrh ugrađenog elementa treba da bude poravnat sa plafonom kako bi privukao pogled ka gore. Ugrađeni elementi su takođe odlične prilike za stvaranje dizajnerskih trenutaka. Na primer, možete ih ofarbati u smelu boju ili dodati prilagođene lajsne za jedinstvenu estetiku.

Dodajte ogledalo

- Reflektujuće površine uvek pomažu u povećanju prostora, Dodavanje velikog dekorativnog ogledala na zid može stvoriti iluziju veće sobe - savetuje Hamfris.

Međutim, ako vam se ne sviđa dekorisanje ogledalima, dizajner predlaže da umesto toga koristite visoko reflektujuću boju. Ovo može imati sličan efekat, odbijajući svetlost po sobi i čineći da se prostor oseća prostranije.

Kupite manje nameštaja

Iako možda želite sofu, stočić, klupski stočić, podnu lampu možda ćete morati da smanjite izbor ako nemate veliki prostor. Stavljanje previše nameštaja u sobu može je učiniti skučenom i pretrpanom.

