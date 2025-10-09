Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

TRIKOVI DIZAJNERA KOJI ČINE DA MALA DNEVNA SOBA IZGLEDA VEĆE: Male promene u enterijeru mogu da učine mnogo

Uz pravilnu organizaciju nameštaja možete da učinite da mala dnevna soba deluje vizuelno veće

1760013303_shutterstock_2289107019-2-.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Bilo da je u pitanju dovoljno mesta za sedenje ili način ukrašavanja zidova – balansiranje funkcionalnosti i dizajna u maloj dnevnoj sobi može biti izazov. Ipak, postoje načini da učinite da da dnevna soba deluje vizuelno veće. 

Pet trikova koje dizajneri enterijera koriste kako bi prostor izgledao veće:

Pažljivo birajte tepih

Veći tepih će izgledati bolje od malo, slažu se dizajneri. 

- Pogrešna veličina tepiha može učiniti da soba izgleda mnogo manje. Uverite se da je tepih prave veličine za vaš prostor. LJudi često postavljaju tepihe samo ispod sedećeg dela, što može učiniti da soba izgleda manje. - objašnjava Rejčel Hamfris za Real Simple.

Visoko okačene zavese 

Jedan od najboljih trikova jeste da postavite zavese mnogo više od vrha prozora kako biste privukli pogled ka gore.

- Ovo će učiniti da plafoni deluju više, a prostor veći. Obavezno merite više puta, kako ne biste slučajno naručili pogrešnu veličinu.

Razmislite o postavljanju ugrađenih elemenata

Ugrađeni elementi po meri mogu promeniti način na koji koristite prostor u manjoj dnevnoj sobi. Ugrađeni elementi, kao što su police za knjige, mogu dodati još jednu dimenziju prostoru i obezbediti prostor za skladištenje kako bi se smanjio nered. Vrh ugrađenog elementa treba da bude poravnat sa plafonom kako bi privukao pogled ka gore. Ugrađeni elementi su takođe odlične prilike za stvaranje dizajnerskih trenutaka. Na primer, možete ih ofarbati u smelu boju ili dodati prilagođene lajsne za jedinstvenu estetiku.

Dodajte ogledalo

- Reflektujuće površine uvek pomažu u povećanju prostora, Dodavanje velikog dekorativnog ogledala na zid može stvoriti iluziju veće sobe - savetuje Hamfris. 

Međutim, ako vam se ne sviđa dekorisanje ogledalima, dizajner predlaže da umesto toga koristite visoko reflektujuću boju. Ovo može imati sličan efekat, odbijajući svetlost po sobi i čineći da se prostor oseća prostranije.

Kupite manje nameštaja

Iako možda želite sofu, stočić, klupski stočić, podnu lampu možda ćete morati da smanjite izbor ako nemate veliki prostor. Stavljanje previše nameštaja u sobu može je učiniti skučenom i pretrpanom.
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas