U SEDMOJ DECENIJI IZGLEDA SAVRŠENO: Tajna mladolikog izgleda Džulijen Mur (FOTO)

Glumica Džulijen Mur će u decembru napuniti 66 godina, ali zahvaljujući pravilnoj nezi i odnosu prema telu i zdravlju, izgleda upola mlađe. Evo kako to postiže.

Svaki put kada paparaco fotografi uslikaju Džulijen Mur krenu komentari kako 66-godišnja američka glumica izgleda upola mlađe i kako "dostojanstveno" stari što nju veoma nervira.

Ona smatra da je to veoma seksistička izjava i da se koristi uglavnom za žene, a da svi starimo od prvog dana života i da to društvo treba da prihvati i da ne smatra starenje nekim promašajem, posebno kad su u pitanju žene.

Džulijen Mur ima jasan stav o dragocenosti vremena, zdravlju i izgledu.

- Mislim da, što više života skupiš, on postaje dragoceniji - izjavila je prošle godine u magazinu People.

Dnevna rutina nege kože

Dosad nije bila ni na jednom estetskom zahvatu, ali postoje stvari koje radi kako bi održala svoju lepotu.

- Naučila sam da dnevna rutina nege kože nije nešto o čemu se može pregovarati - rekla je pre dve godine u intervjuu za portal Women govoreći kako je nega bitna bez obzira na to koliko život postane užurban.

Nega poznate glumice se zasniva na čišćenju lica, korišćenju tonika i pravilne hidratacije kože. Ona takođe koristi kreme za učvršćivanje kože i serume protiv bora te neinvanzivne tretmane.

Krema sa zaštitnim faktorom

Ono što ova prirodna crvenokosa sa pegicama i izuzetno svetle puti radi još od detinjstva jeste da koristi zaštitnu kremu za sunčanje sa vrlo visokim faktorom, bez obzira da li pada kiša ili sija sunce.

Tu naviku je nasledila od majke.

- Moja majka imala je vrlo svetlu kožu i stalno je bila zabrinuta da ćemo izgoreti na suncu. Nije nam čak dopuštala da idemo na plažu pre 15 sati, i to samo nakratko. - prisetila se Mur u intervjuu.

Dve velike čaše vode sa hlorofilom za početak dana

Među njenim "tajnama” je i svakodnevno ispijanje dve velike čaše vode s kapima hlorofila, koje joj „daju energiju za početak dana”.

Joga

Džulijen Mur takođe praktikuje i jogu pet puta nedeljno, ne samo zbog fizičkih benefita nego i kako bi održala "mentalnu jasnoću i emocionalnu ravnotežu".

Kada govori o izgledu, zdravlju i starenju, uvek naglašava da je zdravlje na prvom mestu.

- S godinama imaš više ljudi o kojima brineš, imaš više ljudi koje voliš i shvatiš da zavisiš od svog tela i da ako nešto krene po zlu sa telom, to stvarno utiče na tvoje funkcionisanje - komentirala je Džulijen Mur.

Ona je u intervjuu za People 2024. godine otkrila da je s vremenom naučila da ozbiljnije pristupa svom celokupnom zdravlju.

- Kad si mlad, ne razmišljaš previše ni o čemu. Mislim, stvarno se osećaš kao da si otporan na sve i gledaš s visine na bilo što povezano sa zdravljem i dobrobiti - rekla je tada.

Prošle je godine udružila snage s jednom farmaceutskom kompanijom kako bi pokrenula kampanju podizanja svesti o zdravlju mozga, pogotovo o Alchajmerovoj bolesti.

- Mnogo slušamo o fizičkom zdravlju. Mnogi su vrlo pedantni s kontrolama jer razumeju da je prevencija bitna, kao i rano otkrivanje bolesti. No, ne govorimo dovoljno o zdravlju mozga, iako zapravo mozak upravlja celim telom - rekla je glumica, koja je 2014. godine dobila niz nagrada za ulogu u filmu „Zauvek Alis” koji obrađuje baš tu temu.

(Glossy)

